Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence consacrée au renforcement des liens entre les Viet Kieu (Vietnamiens résidant à l'étranger) et les localités aura lieu du 26 au 29 décembre dans les provinces de Nghe An et de Ha Tinh au Centre. Le programme "Printemps au pays natal" se déroulera le 26 janvier 2019 à Hanoï.

Ces informations ont été communiquées par le vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens de l'étranger Luong Thanh Nghi lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Hanoï.

Selon lui, la conférence réunira plus de 300 délégués dont environ 200 Viet Kieu venus de 22 pays. Elle visera à discuter des mesures et partager des expériences locales en matière d’attraction des ressources des Viet Kieu ainsi qu’à présenter des politiques en leur faveur.

La conférence contribuera également à l’intensification de la coopération des associations des Viet Kieu et leurs liens avec des localités ainsi qu’au renforcement de la collaboration entre les organes du ressort central comme local dans les activités liées aux Viet Kieu, a souligné Luong Thanh Nghi.

Toujours selon lui, le programme "Printemps au pays natal" aura pour objectif de promouvoir des valeurs culturelles traditionnelles au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger et leur solidarité, contribuant à la consolidation du grand bloc de l'union nationale. -VNA