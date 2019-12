Hanoi (VNA) - BHD Star Cineplex a inauguré samedi 21 décembre son 3e complexe cinématographique à Hanoi. Un lancement qui porte le nombre total de ses cinémas dans l’ensemble du pays à dix. À cette occasion, des promotions sont proposées aux cinéphiles.

BHD Star The Garden espère devenir un lieu prisé des amateurs du 7e art. Photo: CVN

Situé au 4e étage du centre commercial The Garden à The Manor, l’un des quartiers résidentiels les plus animés de la capitale, BHD Star The Garden est le 3e cinéma BHD Star Cineplex à Hanoï. Doté d’une architecture distinguée, le complexe combine parfaitement les traits culturels traditionnels du Vietnam avec une touche de modernité, devenant un lieu prisé des amateurs du 7e art.Par ailleurs, ses six salles équipées d’un système numérique au standard international et des technologies audio dernier cri Dolby Surround 7.1, promettent aux spectateurs de véritables expériences cinématographiques. Le cinéma propose également le service First Class pour la clientèle VIP. Abandonnant la traditionnelle couleur rouge, des fauteuils VIP, rappelant deux de la première classe des avions, sont inclinables et dotés d’une assise plus large. Ils offrent une meilleure visibilité et un confort aux clients qui bénéficieront de services exclusifs : verre de bienvenue, entrée prioritaire, oreillers et couvertures, casiers personnels, et commande sur place d’en-cas et de boissons.