Parc éolien à Bên Tre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Bên Tre et Tra Vinh (Sud) figurent parmi les 28 provinces côtières du pays. Donc, le développement de l’économie maritime est très important, en vue de les aider à devenir des provinces riches et fortes par la mer.

D’un littoral de plus de 130 km, les provinces de Ben Tre et Tra Vinh favorisent l'exploitation de leurs potentiels et atouts pour développer l'économie maritime, notamment aquaculture, pêche, transformation de produits aquatiques, services logistiques de la pêche, tourisme maritime.

L'aquaculture de la province de Bên Tre se développe assez fortement. La superficie aquacole atteint 46.000 ha, donnant une production totale de 298.00 tonnes. Des modèles de crevetticulture de haute technologie sont en pleine expansion.

L’exploitation de ressources halieutiques de cette localité méridionale atteint également 210.000 tonnes par an. Parallèlement, les services logistiques et les infrastructures de la pêche s’améliorent progressivement.

Pour sa part, Tra Vinh dispose d'un canal permettant aux gros navires d'entrer dans la rivière Hâu, aidant cette province à devenir une plaque tournante du commerce international de marchandises par le biais du transport maritime, surtout pour les produits agricoles - un avantage de cette localité.

Zone économique de Dinh An (Tra Vinh), l'une des huit principales zones économiques côtières du pays. Photo: VNA



Tra Vinh possède également la zone économique de Dinh An, l'une des huit principales zones économiques côtières du pays, qui rassemble des entreprises dans de multiples domaines, de l'industrie au commerce en passant par les services touristiques, le développement urbain, l'agriculture, la foresterie et la pêche. La zone économique de Dinh An donne la priorité aux projets dans les domaines de la production d'électricité, de la pétrochimie, de la construction navale et des industries auxiliaires.

Tra Vinh possède d’autre part une superficie aquacole de près de 34.000 ha, aux côtés de 1.200 bateaux de pêche.

Par ailleurs, ces deux provinces développent fortement les énergies marines renouvelables. Les projets éoliens mis en service contribuent de manière importante au développement du secteur du tourisme, notamment l’écotourisme marin.

En détail, Ben Tre a été agréé par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour la planification de 19 projets éoliens d'une puissance totale de plus de 1.007 MW.

Tra Vinh, elle, a décidé d'approuver la politique d'investissement dans neuf projets éoliens, dont cinq ont été raccordés au réseau électrique national.

Dans les temps à venir, Bên Tre et Tra Vinh visent à devenir des localités développées en matière d'économie maritime, en se concentrant sur le développement durable des énergies renouvelables, de l’aquaculture et du tourisme. Elles cherchent en outre à former progressivement une culture écologique marine, à promouvoir l’adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement marin, à prévenir l'érosion côtière, à conserver et promouvoir les écosystèmes marins…

Tra Vinh a été choisie par le gouvernement comme une province clé pour le développement de l’aquaculture et du commerce international. En mettant en œuvre cette politique, les autorités centrales ont autorisé plusieurs projets nationaux clés à Tra Vinh, tels que la centrale thermique de Duyên Hai, un canal pour les grands navires entrant dans la rivière Hau, et la zone économique côtière de Dinh An.

Actuellement, Tra Vinh appelle à des investissements dans des projets de construction d'une usine de transformation de poissons et de crevettes d'une capacité de 10.000 tonnes/an, d'une usine de conservation et de transformation de produits aquatiques d'une capacité de 10.000 tonnes/an, d'une usine de transformation d'aliments aquatiques d'une capacité de 20.000 à 30.000 tonnes/an, ainsi que dans des projets d'élevage de crevettes d'eau saumâtre avec haute technologie ….

De même, Bên Tre vise à devenir l'une des localités à développement fort et durable de l'économie maritime, en privilégiant le développement des énergies renouvelables, de l’aquaculture et du tourisme.

Elle compte d'ici 2030 développer avec succès un certain nombre de secteurs de l’économie maritime, tels que les énergies renouvelables, les services de pêche, d'aquaculture, de transformation de produits aquatiques et de logistique de la pêche. Elle vise aussi le développement du tourisme maritime, de l’industrie, des zones urbaines côtières. En particulier, l'une de ses principales tâches consiste à mettre en œuvre le projet de construction d'une route côtière. –VNA