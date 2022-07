Photo: congthuong.vn

Ben Tre (VNA) - Le Service de l'Industrie et du Commerce de la province de Ben Tre (delta du Mékong) a proposé au Comité populaire provincial de demander au ministère de l’Agriculture et du Développement rural et celui de l'Industrie et du Commerce de soutenir Ben Tre dans la commercialisation de noix de coco et produits dérivés locaux.

Parallèlement, le Service provincial de l’Industrie et du Commerce aide les entreprises locales à accéder aux informations nécessaires à la participation à des activités de promotion du commerce dans d’autres pays, tels que la Turquie, Israël, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Pakistan, au Japon… Objectif : Aider les entreprises de Ben Tre à rencontrer de grands distributeurs et travailler avec eux pour augmenter les exportations.

De même, le Service provincial de l'Industrie et du Commerce compte collaborer avec le Département du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce) pour organiser un séminaire sur le commerce électronique transfrontalier au début du mois d’août, afin de stimuler les exportations de produits à base de noix de coco.

Selon ce Service, pour l’heure, les exportations de certains produits à base de noix de coco vers l’Amérique du Nord et l’Union européenne sont bonnes.

Ben Tre recense plus de 77.000 hectares de cocotiers donnant une production annuelle de plus de 650 millions de fruits. Chaque année, les exportations de produits à base de noix de coco rapportent plus de 350 millions de dollars, représentant environ 30% du total des exportations de la province.-VNA