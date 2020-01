Photo : dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam compte 750 mille entreprises opérant dans l’agriculture. La réforme en cours devrait accélérer leur essor en 2020.



C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong ajoutant que les opportunités étaient immenses.



« Le commerce mondial de produits alimentaires est estimé à plus de 2 mille milliards de dollars. Or, les exportations de produits bruts ne représentent que 40 milliards de dollars. Le café au Vietnam par exemple, la valeur de ses exportations a atteint 3,5 milliards de dollars par an mais 89% d’entres elles sont des produits bruts. La transformation de produits agricoles devient donc un secteur porteur pour les entreprises agroalimentaires ». -VOV/VNA