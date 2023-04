Le gouverneur général australien David Hurley (2e à gauche) et son épouse et Le président Vo Van Thuong et son épouse. Photo : VNA

Hanoï, 4 avril (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse ont organisé un banquet le soir du 4 avril à Hanoï pour le gouverneur général australien David Hurley et son épouse, qui sont en visite d'État au Vietnam.Dans ses remarques, les deux dirigeants ont affirmé qu'avec les réalisations de la coopération au cours des 50 dernières années, en particulier les succès de la visite du gouverneur général, les relations bilatérales atteindront un nouveau sommet.Vo Van Thuong a passé en revue les étapes importantes des relations entre le Vietnam et l'Australie, affirmant qu'elles n'ont jamais été aussi solides et fructueuses qu'aujourd'hui.Il a apprécié l'aide publique au développement de l'Australie au Vietnam, qui, a-t-il dit, a contribué de manière significative au développement socio-économique national et à l'amélioration du niveau de vie des Vietnamiens.Le président vietnamien a pris l'exemple des ponts Cao Lanh et My Thuan, et les a qualifiés de symboles de l'amitié Vietnam-Australie.Les deux parties ont également établi de nombreux accords de coopération entre leurs localités, a-t-il indiqué, ajoutant que plus de 80.000 étudiants vietnamiens ont reçu une formation en Australie et que des centaines de milliers d'Australiens visitent le Vietnam chaque année. Les chiffres parlent d'échanges entre les peuples des deux pays.Le Vietnam, en tant que membre actif et responsable de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la communauté internationale, a coopéré avec l'Australie sur de nombreux problèmes régionaux et internationaux, et pour consolider la confiance mutuelle et les perceptions communes sur les valeurs de paix, de stabilité, coopération et respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'État de droit, a-t-il poursuivi.S'exprimant lors de l'événement, David Hurley a affirmé que l'Australie est fière d'avoir un ami et partenaire proche et fiable comme le Vietnam, et que les deux pays s'associent pour concrétiser leur vision commune dans l'Indo-Pacifique - une région de stabilité et de prospérité, où la souveraineté et le droit international sont respectés.Il s'est réjoui de la coopération bilatérale étroite et efficace dans de nombreux domaines tels que l'économie, la politique, la sécurité, la réponse au changement climatique, l'éducation et la défense. Il a également souligné de nouvelles routes aériennes entre les deux pays, dont une qui devrait être lancée par Vietjet du Vietnam ce mois-ci.David Hurley a exprimé sa joie des liens culturels bilatéraux, avec plus de 300.000 Vietnamiens vivant et travaillant en Australie, et la langue vietnamienne étant la 4e langue la plus parlée dans le pays.L'Australie souhaite coopérer avec le Vietnam pour réaliser les objectifs de développement de la nation d'Asie du Sud-Est, a-t-il noté.- VNA