Hanoï (VNA) - Le 12 mai, la Banque mondiale (BM) a publié son rapport mis à jour sur la situation macroéconomique du Vietnam en mai 2022.

Selon ce rapport, la reprise de l'économie vietnamienne est illustrée par la croissance de l'indice de la production industrielle et des ventes au détail de biens et services de consommation de 9,4% et 12,1% par rapport à la même période en 2021, respectivement, soit l'équivalent à la croissance enregistrée en période pré-épidémique.

La croissance en glissement annuel du chiffre d'affaires à l'exportation de marchandises est passée de 17% en mars à 25,2% en avril. Pendant ce temps, pour les importations, le taux est passé de 14,6% à 16,5% en variation annuelle.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 1,9 milliard de dollars en avril, en baisse de 12,6 % par rapport à la même période de 2021.

Le rapport de la BM montre également que l'indice des prix à la consommation (IPC) a légèrement augmenté, passant de 2,4 % en mars 2022 à 2,6 % en avril et que l'inflation sous-jacente a augmenté de 1,5 %.

Selon les experts de la BM, l'économie du Vietnam est en train de se redresser. Cependant, il est nécessaire d'être prudent face à l'inflation et à de nombreux risques, car la demande mondiale tend à être affaiblie par les ruptures d'approvisionnement. De plus, la situation instable dans le monde affecterait la demande de produits d'exportation du Vietnam. -VNA