Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a eu une réunion urgente avec les dirigeants de la compagnie aérienne Bamboo Airways sur ses opérations après l’arrestation de son président Trinh Van Quyet.



Le directeur de la CAAV, Dinh Viet Thang, a déclaré que le ministère des Transports et la CAAV accordaient une attention particulière à la garantie de la sécurité, de la sûreté aérienne et des droits et intérêts des passagers, ainsi qu’à l’assistance de Bamboo Airways pour que la compagnie puisse traverser cette période difficile et se développer durablement.



Un rapport global sur les activités de Bamboo Airways sera soumis au ministère des Transports. La CAAV surveillera de plus près les activités de Bamboo Airways au cours de trois à six prochains mois.



Le directeur général adjoint de Bamboo Airways, Nguyen Ngoc Trong, a indiqué que Trinh Van Quyet avait cédé tous ses droits d'actionnaire correspondant à son nombre d'actions de Bamboo Airways à Mme Vu Dang Hai Yen.

Selon lui, il n’y a aucun autre changement parmi les gestionnaires et le personnel de qualité (pilotes, hôtesses de l'air, ingénieurs...). Le système de vente de Bamboo Airways fonctionne toujours de manière synchrone et efficace.



Les institutions financières (banques et établissements de crédit) qui ont signé des contrats avec Bamboo Airways s'engagent toutes à poursuivre la mise en œuvre des documents signés.



Pour les passagers, Bamboo Airways s'engage à remplir tous ses devoirs, a souligné Nguyen Ngoc Trong.

Le 29 mars, l’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé d’introduire une instance et de placer en détention provisoire Trinh Van Quyêt, président de la Compagnie par actions du groupe FLC pour acte de "manipulation du marché des valeurs mobilières". -VNA