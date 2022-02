Le premier vol depuis la ville de Rach Gia dans la province de Kien Giang vers l'île de Phu Quoc . Photo : VNA

Kien Giang (VNA) - Bamboo Airways a opéré le 17 février son premier vol depuis la ville de Rach Gia dans la province de Kien Giang (delta du Mékong) vers l'île de Phu Quoc, marquant l'ouverture de la ligne aérienne.

Trois vols sont effectués par semaine pour les mardis, jeudis et samedis, chacun ne prenant qu'environ 20 minutes.



Le directeur adjoint de Bamboo Airways, Truong Phuong Thanh, a déclaré qu'après les liaisons Hanoi/Ho Chi Minh-Ville-Rach Gia récemment lancées, la liaison Rach Gia-Phu Quoc devrait mieux répondre à la demande de déplacement des résidents de Kien Giang et des touristes. Cela aidera Kien Giang à renforcer ses liens économiques et culturels avec d'autres localités et à attirer davantage de touristes aux villes de Rach Gia et Phu Quoc.



Le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, Mai Van Huynh, a appelé les ministères, les agences, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam et les entreprises à faciliter les opérations des compagnies aériennes afin que davantage de vols vers Kien Giang soient effectués. - VNA