Cérémonie de signature d'un accord de coopération stratégique dans le domaine de tourisme et d’aviation entre Bamboo Airways et Vinpearl. Photo: https://nhadautu.vn



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Bamboo Airways et la société par actions Vinpearl ont signé le 27 février un accord de coopération stratégique dans le domaine de tourisme et d’aviation.



En vertu de l'accord, les deux parties se coordonneront pour fournir des produits aériens et des services. Concrètement, les visiteurs utiliseront le service aérien de Bamboo Airways pour se rendre aux villégiatures de Vinpearl à travers le Vietnam.



Bamboo Airways et Vinpearl continueront également de coopérer pour développer des lignes aériennes nationales et internationales vers les sites touristiques de Vinpearl, afin d'augmenter le nombre d’arrivées internationales en provenance des marchés stratégiques de Vinpearl, dont l'Australie, le Japon, la République de Corée et la Chine.



Des programmes promotionnels communs pour les partenaires, les clients et le personnel des deux côtés seront également rapidement déployés. De plus, les deux parties travailleront ensemble pour organiser un tournoi de golf au niveau international au Vietnam.



À long terme, les deux entreprises cherchent à développer conjointement des produits co-marqués pour apporter les services et les options les plus diversifiés au marché du tourisme.



La directrice générale de Vinpearl Vu Tuyet Hang a déclaré que grâce à leur coopération, Vinpearl et Bamboo Airways s’engagaient à fournir aux clients des vacances à forfait de haute qualité et diversifiées.



Vinpearl, une marque de Vingroup, est le plus grand fournisseur de services touristiques et de loisirs au Vietnam, avec 45 établissements dans 17 provinces et villes du pays, dont 35 hôtels avec 17.200 chambres et villas ; quatre parcs de loisirs, deux parcs de conservation des animaux sauvages et quatre terrains de golf.



Bamboo Airways est la première compagnie aérienne privée au Vietnam à exploiter des avions gros-porteurs. Il opère sur 41 lignes internationales et nationales avec 26 avions civils modernes. En 2020, Bamboo Airways vise à porter le nombre de liaisons à 85 : 25 lignes internationales et 60 lignes nationales avec une flotte de 50 appareils. -VNA