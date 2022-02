Hanoi (VNA) – La coopération entre le groupe FLC et TD&T permettra de promouvoir le tourisme de golf ainsi que les destinations attrayantes du Vietnam sur le marché international.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord entre FLC et Bamboo Airways et TD&T. Photo: VNA

Le 24 février à Quy Nhon (Centre), dans le cadre du séminaire «l’aviation vietnamienne rouvre les vols internationaux : nouvelle force motrice, nouvelles opportunités», le groupe FLC et Bamboo Airways ont signé un accord de coopération avec le groupe sud-coréen TD&T sur la fourniture de produits touristiques, du groupe FLC au marché sud-coréen.

Selon ce document, Bamboo Airways et TD&T se chargeront de l’organisation d’un voyage pour les touristes sud-coréens d’Incheon à Quy Nhon pour découvrir le parcours de golf du FLC.

Depuis près de 20 ans, TD&T gère les abonnements de membres de golf de haut niveau en République de Corée ainsi que dans d’autres pays. Par conséquent, il compte des milliers de membres et un réseau de terrains de golf de premier plan à travers le monde.

FLC il possède un écosystème touristique avec près de 10 000 chambres d’hôtel haut de gamme, des terrains de golf aux normes internationales répartis dans de nombreuses provinces et villes du Vietnam et une compagnie aérienne, Bamboo Airways.

Selon les experts, cette signature permettra à des dizaines de milliers de touristes sud-coréens de profiter des services de golf, d’hébergement et de vols 5 étoiles fournis par FLC. Elle aidera les touristes sud-coréens à découvrir d’autres destinations attrayantes du Vietnam lorsqu’il rouvrira ses portes pour le tourisme à partir du 15 mars prochain.

Kim Jae Gun, directeur de TD&T a dit espérer que cet évènement marquera une nouvelle étape dans la coopération entre les deux parties.

Dans son discours, Do Viet Hung, directeur général adjoint de FLC, directeur général de FLC Biscom, a informé qu’avant de signer le contrat avec TD&T, son groupe avait accueilli des dizaines de milliers de touristes en provenance de République de Corée.

C’est l’un des principaux marchés étrangers que FLC souhaite conquérir, a-t-il déclaré. TD&T est l’un des premiers partenaires sud-coréens avec lesquels FLC a coopéré dès l’annonce de la réouverture du tourisme à partir du 15 mars prochain par le gouvernement, a-t-il souligné.

Avant la propagation du Covid-19, la République de Corée était le deuxième marché touristique et également le premier marché du tourisme de golf du Vietnam.

Dans les temps à venir, FLC multipliera ses activités de promotion et de coopération internationale, en particulier dans le tourisme et l’aviation. Elle se coordonnera avec les ambassades vietnamiennes afin d’organiser la semaine de promotion des investissements au Vietnam en Allemagne, du 6 mars au 14 mars 2022, et la semaine du Vietnam au Royaume-Uni, du 29 mars au 3 avril 2022.

Bamboo Airways, pour sa part, a récemment lancé avec succès un vol direct reliant le Vietnam à l’Australie les 19-20 février 2022. Elle a aussi effectué, le 25 février, son premier vol direct Hanoi-Francfort (en Allemagne), et s’apprête à mettre en service de nouvelles lignes internationales telles que Hanoi-Londres, et Hô Chi Minh-Ville-Singapour en mars 2022, et espère ouvrir 40 lignes internationales en 2022. – NDEL/VNA