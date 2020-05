Un avion de Bamboo Airways. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère japonais de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a accordé une permission à la compagnie aérienne privée vietnamienne Bamboo Airways d'ouvrir des vols directs entre le Vietnam et le Japon.



Plus précisément, à partir du 20 mai 2020, Bamboo Airways sera autorisé à exploiter sept vols hebdomadaires entre Ho Chi Minh Ville et Tokyo, sept vols entre Ho Chi Minh-Ville et Osaka, et sept autres entre Hanoï et Kansai.



Cependant, en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, la compagnie aérienne vietnamienne a retardé l'exploitation de ces vols comme prévu en mai, a déclaré Truong Phuong Thanh, vice-directeur général de Bamboo Airways.



Bamboo Airways se coordonnera avec son agent général au Japon et les agences de voyage pour déployer le projet dès que les conditions le permettront, a dit M. Thanh.



Selon le plan initial, la compagnie exploitera un vol quotidien sur chaque ligne, à bord des avions de nouvelle génération tels que le B787-9 Dreamliner et l'A321Neo.



Appréciant hautement le potentiel du marché japonais, le vice-directeur général de Bamboo Airways a indiqué qu’au cours des 10 dernières années, le nombre de touristes japonais au Vietnam n'a cessé d'augmenter, avec un taux de croissance moyen de 8 à 10%. En 2019, le nombre total de voyageurs par voie aérienne entre les deux pays a atteint 1.447.000 arrivées, soit une hausse annuelle de 18,9%. Parmi eux, 495.000 Vietnamiens ont visité le Japon, en hausse de 27,3%, et 952.000 touristes japonais sont arrivés au Vietnam, en hausse de 15,2%, la plus forte augmentation depuis des années.



Avec des produits touristiques divers et variés, le Vietnam est une destination attrayante pour les Japonais.



Ayant des services de 5 étoiles, le taux de ponctualité le plus élevé du secteur aérien du Vietnam, et le groupe FLC, Bamboo Airways espère répondre aux divers demandes des touristes, des investisseurs ... entre le Vietnam et le Japon, contribuant à la promotion de la coopération commerciale, des échanges entre habitants des deux pays, a souligné M. Thanh. -VNA