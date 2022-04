Hanoi (VNA) – Dans le contexte de mondialisation et d’intégration internationale, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam met tout en œuvre pour promouvoir dans un seul lieu tous les us et coutumes des groupes ethniques du pays.

Touristes visitant le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Hanoï. Photo: CVN

Inauguré il y a 12 ans, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam est une des destinations appréciées de la banlieue de Hanoï. Véritable musée à ciel ouvert, il présente les caractéristiques culturelles typiques des 54 groupes ethniques.



Situé à 40 km du centre-ville, cet endroit est devenu une des sites incontournables des touristes. Plus important peut-être, c’est un lieu idéal d’apprentissage à la diversité pour les jeunes générations.



Les visiteurs y ont l’occasion de découvrir quelques-unes des caractéristiques culturelles des 54 ethnies du Vietnam, le système des maisons communales, les maisons sur pilotis, les cérémonies religieuses, les costumes typiques de chaque groupe ethnique, etc. Dans un grand espace en plein air, ils peuvent également admirer le paysage tout en participant aux activités communautaires.



Consolidation du grand bloc d’union nationale



Ces dernières années, le village a obtenu des résultats encourageants dans l’organisation d’événements et activités pour préserver la culture traditionnelle des 54 ethnies du Vietnam, la présentation de la culture traditionnelle des ethnies aux habitants. C’est un lieu permettant de relier et consolider le bloc d’union nationale. Il est devenu "la maison commune" des 54 groupes ethniques.



Ce village a aussi participé à plusieurs programmes internationaux comme la promotion des costumes traditionnels des ethnies du Vietnam au Royaume-Uni à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2013, la Semaine de la culture vietnamienne au Laos en 2013, la Nuit de solidarité de l’Union interparlementaire (UIP) en 2015 au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, la Foire internationale du tourisme (MITT) en Russie en 2017, la Foire international du tourisme du Vietnam (VITM) à Hanoï en 2017…

La maison des Cham au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam. Photo: CVN



Lors de ces événements, le village a échangé avec les amis internationaux sur la diversité et le caractère unique de la culture des groupes ethniques. Ces programmes ont permis d’attirer l’attention de nombreux visiteurs étrangers contribuant à la promotion du village à l’international.



"Dans les temps à venir, nous appliquerons efficacement les technologies de l’information pour la construction d’une zone touristique intelligente afin de préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles en vue de bien servir les touristes. Nous mettrons en œuvre le projet de transformation numérique afin de créer un environnement propice à l’éducation, à la recherche culturelle et au développement touristique", a partagé Trinh Ngoc Chung, chef par intérim du comité de gestion du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.



Une série d’activités culturelles



En écho à la Journée culturelle des ethnies du Vietnam (19 avril), le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam organise une série d’activités culturelles du 16 au 19 avril. Cet événement annuel vise à améliorer la conscience et la responsabilité de l’ensemble du système politique et de toutes les classes sociales dans la préservation et la promotion de l’identité culturelle des 54 ethnies, et à faire écho aux campagnes "Tout le peuple s’unit pour construire une vie culturelle", contribuant à l’édification et au développement d’une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale.



Cette activité vise à présenter, préserver et valoriser les valeurs culturelles traditionnelles des ethnies. Son but est de promouvoir le rôle de la famille, de la communauté et de la société dans l’édification d’un environnement culturel sain ainsi qu’améliorer la vie spirituelle de la population. C’est également l’occasion pour les ethnies de présenter leurs belles valeurs traditionnelles et consolider le bloc d’union nationale.



Ces festivités mobilisent environ 205 personnes de 17 groupes ethniques de 13 villes et provinces. En temps normal, une centaine de personnes de 13 ethnies s’activent quoti-diennement dans le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam. Ces ethnies sont les suivantes : Muong (Hoà Binh), Thai (Son La), Kho Mu (Nghê An), H’mông (Hà Giang), les Tày, Nùng (Thai Nguyên), Dao (Hanoï), Tà Ôi et Co Tu (Thua Thiên-Huê), Bahnar (Gia Lai), Xê Dang (Kon Tum), Ê dê (Dak Lak) et Khmers (Soc Trang).



* Programme de la Journée culturelle des ethnies du Vietnam 2022



- Forum sur la culture placée sous le thème "Valoriser la tradition culturelle des ethnies dans l’édification d’un environnement culturel" (16 avril).

- Rencontre avec des artisans qui ont contribué aux activités de préservation et de valorisation des traditions culturelles des ethnies (18 avril).

- Exposition intitulée "Lotus dans la vie culturelle vietnamienne" (16 avril).

- Reconstitutions de fêtes et coutumes des ethnies :

+ Câp sac des Dao (16 avril). C’est la cérémonie initiatique de passage à l’âge adulte des jeunes Dao.

+ Festival Xang Khan des Thai (16 avril).

+ Fête du nouveau riz des Gia Rai et activités de représentation de gongs, de chants et danses folkloriques des Gia Rai (17 avril).

+ Fête Chôl Chnam Thmây des Khmers (Fête traditionnelle des Khmers) (17 avril).

+ Activités de la communauté des ethnies qui opèrent quotidiennement au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (du 16 au 19 avril). – CVN/VNA