Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung (droite), et l'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, à la la cérémonie d’ouverture de " Balade en France ", le 10 janvier. Photo: hanoi.gov.vn

Hanoï (VNA) - Après une première édition réussie en décembre 2018, Balade en France revient du 10 au 12 janvier afin de mettre à l’honneur la culture, la gastronomie ou encore l’innovation à la française dans la capitale vietnamienne.

Il s’agit d’un évènement politique, culturel et diplomatique important de Hanoï, contribuant à la promotion des échanges entre Vietnamiens et Français, à l’intensification de la compréhension mutuelle entre la France et Hanoï, a déclaré le président du Comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung, lors de la cérémonie d’ouverture le 10 janvier.

Cet événement d’envergure organisé par l’Ambassade de France au Vietnam, en collaboration avec le Comité populaire de Hanoï, regroupe plus d’une quarantaine de stands représentant hôtels, restaurants, importateurs de produis alimentaires et de vins français prestigieux tels que le Press Club, Sofitel Legend Métropole Hanoi, Red Apron, les Chocolats Marou, Saint Honoré, Lu, Fabrik… avec des plats typiques de la gastronomie française tels que la crêpe traditionnelle, du vin chaud, ou des fromages, sirops, confitures et pâtés… ainsi que des promotions proposées par chaque marque.

Outre l’espace gastronomique, «Balade en France» comprend également des performances interprétées sur la scène principale par plusieurs chanteurs professionnels et amateurs, ainsi qu’un programme culturel varié incluant la projection de films français, la musique de la rue, le dessin, le dessin sur visage, des tirages au sort… en vue d’apporter aux visiteurs l’expérience d’une vraie balade en France.

Le deuxième point important de cette seconde édition, c’est la coopération entre la France et le Vietnam, notamment avec la ville de Hanoï. Cet événement est une bonne occasion de revoir la coopération très étroite entre la France et la capitale vietnamienne en matière de ville durable.

Plusieurs segments sont enregistrés : Tout d’abord, le transport avec la construction de la ligne 3 du métro reliant Nhôn et la Gare de Hanoï ; ensuite la lutte contre la pollution de l’air avec l’intervention des experts de l’AFD et de l’IRD ; et enfin l’approvisionnement alimentaire avec le projet de création d’un marché de gros à Hanoï. -VNA