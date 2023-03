Hanoï (VNA) - Suite au succès de ses deux précédentes éditions en 2018 et 2020, le plus grand Festival gastronomique français au Vietnam, "Balade en France", revient dans la capitale vietnamienne pour une édition spéciale, qui se tiendra du 14 au 16 avril 2023.

L' affiche du Festival gastronomique français "Balade en France" 2023.

Sous la co-présidence de l'ambassade de France au Vietnam et du Comité populaire de Hanoï, le festival aura lieu sur la place Ly Thai Tô et dans la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm. Cet événement grand public d'envergure s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-vietnamiennes. Vitrine de la gastronomie française, il viendra s'ajouter à une série d'évènements exceptionnels, se déroulant dans tout le Vietnam depuis le début de l'année 2023. La France et le Vietnam fêteront l'établissement officiel de leurs relations diplomatiques, le 12 avril 1973. "Balade en France" sera ainsi l'occasion d'étayer les festivités particulièrement riches du mois d'avril à Hanoï, avec notamment les Assises de la coopération décentralisée Vietnam - France, qui se tiendront du 13 au 15 avril.

"+ Balade en France + est un événement organisé autour de la gastronomie française pour le grand public. L’opération est placée sous l’égide de la marque + Taste France + et subventionnée par le ministère français de l’Agriculture", a souligné Nicolas Warnery, ambassadeur de France au Vietnam lors d’une conférence de presse tenue le 28 mars. Et d’ajouter que l’objectif est de permettre au grand public d’observer, goûter, et constater la variété, l’authenticité et l’excellence de la cuisine française.

"Cultures partagées" à travers la gastronomie

L'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery (2eà droite), s'exprime lors de la conférence de presse tenue le 28 mars à Hanoï

Pour cette édition spéciale, Hanoïennes et Hanoïens seront invités à déambuler dans un marché français où plus d'une quarantaine d'étals les inviteront à découvrir le patrimoine agricole et alimentaire français. "Fruit de l'histoire et d'un goût commun pour le + bien manger +, la présence de la gastronomie et des produits français à Hanoï et dans tout le Vietnam est un élément essentiel pour nos + cultures partagées +, slogan de notre 50e anniversaire", a insisté l’ambassadeur.

Seront présents restaurateurs, importateurs et autres représentants de l'art de vivre français tels que Paysan breton, Métropole, Red Apron, Marou, Saint Honoré, La Table Hanoia, France 24, les interprofessions françaises des secteurs fruits et charcuterie ... Des activités de dégustation permettront à tous d'échanger un moment de convivialité autour d'excellents produits : articles laitiers, chocolats, boulangerie, fromages, charcuteries, fruits, vins et spiritueux. Raffinée, conviviale, accessible et créative, la cuisine française se montrera sous son meilleur jour, à travers des ateliers de démonstration de recettes, animés par des chefs. Certains produits seront également proposés à la vente, et des espaces détentes seront mis en place. Outre l'espace gastronomique, "Balade en France" comprend des stands aussi variés qu'intéressants mettant en scène tourisme, hôtellerie, ou encore études en France.

À noter qu’en face des stands français, des localités vietnamiennes exposeront aussi leurs produits agricoles, le tout organisé par le Comité populaire de Hanoï. De quoi créer "un dialogue de culture, de patrimoine et de cuisine entre les deux pays", selon l’ambassadeur et faire de "Balade en France 2023" une édition très spéciale, après trois ans de rupture par le COVID-19.

Une large programmation culturelle accompagnera cet évènement gastronomique, avec des performances interprétées sur la scène principale par plusieurs chanteurs professionnels et amateurs, la projection de films français, des ateliers de peinture et hiphop... en vue d'apporter aux visiteurs l'expérience d'une vraie balade en France.

L’édition spéciale de "Balade en France" à Hanoï débutera vendredi 14 avril 2023 à 19h00 avec une cérémonie d'inauguration. Le festival sera ouvert au public de 10h00 à 22h00 le samedi 15 avril et de 10h00 à 20h00 le dimanche 16 avril. -CVN/VNA