Hanoi (VNA) - Le taux d'enfants travailleurs au Vietnam en 2019 est en baisse par rapport aux statistiques de 2012, a affirmé Dang Hoa Nam, chef du Département des enfants du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (Molisa).



Lors d'un récent dialogue politique sur les normes internationales sur le travail des enfants, organisé par le Molisa, l'Organisation internationale du Travail (OIT) au Vietnam a déclaré qu’environ 152 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans dans le monde travaillaient dans des lieux de production, principalement dans les secteurs de l'agriculture (70,9%) et des services (17,1%) et l’industrie (11,9%).



Selon l’enquête nationale sur le travail des enfants au Vietnam en 2012, environ 1,7 million d’enfants travaillaient dans le secteur économique informel, dont 34% plus de 42 heures par semaine. “Le Molisa mène la 2e enquête sur le nombre d'enfants travaillant dans le pays, et le résultat sera publié plus tard cette année”, a souligné Dang Hoa Nam.



Le taux d'enfants travaillant au Vietnam correspond à la moyenne en Asie-Pacifique. “Ce nombre a diminué ces dernières années”, a-t-il déclaré.



“Afin de limiter le travail des enfants, il est nécessaire de propager largement les dispositions de la loi. Il faut aussi mobiliser les familles pour amener les enfants à l'école et déterminer que le fait que d'aller à l'école et bénéficier d'une formation professionnelle est le moyen le plus stable et durable de générer des revenus. En outre, il faut informer largement sur le fait que l'utilisation de la main-d'œuvre infantile est illégale et est sévèrement sanctionnée”, a conclu Dang Hoa Nam.-CPV/VNA