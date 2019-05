Dans une usine d’assemblage des voitures au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Récemment, de nombreuses voitures neuves parmi les marques plus commandées au Vietnam comme Mazda2, Mazda3, Mazda CX5; Vios, Innova, Wigo, etc. ont vu leurs prix de vente chuter soudainement.



Durant le mois de mai, les clients qui achètent des véhicules neufs, bénéficient d’une réduction de prix de 30 à 45 millions de dôngs par unité. Ces remises ont pour objectif d'attirer le plus de clients possible, elles touchent notamment les offres des assurances automobiles, des accessoires, des caméras de recul…



Après le Nouvel An lunaire, des voitures importées de l’Indonésie et de la Thaïlande sont arrivées en masse au Vietnam, en ajoutant celles déjà fabriquées au pays, les agences de voitures ont été obligées de réduire les prix de vente et de lancer des promotions pour stimuler la demande. Cette tendance de réduction des prix du marché automobile est toujours en cours.



Les ventes des membres de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) en avril sont estimées à 21.021 véhicules, soit une baisse de 35% par rapport au mois dernier.



Sur le total des ventes, environ 14.047 véhicules sont assemblés dans le pays (-29%) et environ 6.947 importés (-44%). Les ventes de véhicules de tourisme ont atteint 14.362 avec une baisse de 36%, des voitures commerciale avec 6.079 unités (-32%) et des voitures spéciales avec 580 unités (-33%).



Au cours des quatre premiers mois de cette année, les ventes d’automobiles des membres de la VAMA se sont chiffrées à 99.273 véhicules, en hausse de 23% en glissement annuel.



122.241 véhicules vendus en quatre mois



Cependant, ce chiffre ne comprend pas les ventes de Hyundai Thành Công, qui n’est pas membre de la VAMA. Hyundai Thành Công a, à elle seule, vendu en quatre mois 22.968 véhicules de toutes sortes.



Au total, 122.241 véhicules de tous types ont été vendus entre janvier et avril. Toyota continuait de dominer le marché national avec 23.155 véhicules vendus. Suivi de Hyundai Thành Công avec 22.968 unités vendues, de Mazda avec 12.105, de Honda avec 10.443 et de Kia avec 9.952.



Le prix des voitures neuves est en baisse après le Nouvel An lunaire, ce qui entraine également la chute des prix des voitures d'occasion, a déclaré un propriétaire d'un salon automobile sur la rue Pham Hùng, dans l’arrondissement de Câu Giây, à Hanoï.



Selon lui, pour les voitures d’occasion de moins d’un milliard de dông, leur prix de vente a affiché une baisse de 20 à 30 millions de dôngs. Et pour les véhicules d’occasion de plus d’un milliard de dôngs, une réduction de prix est estimée de 50 millions à 100 millions de dôngs par voiture.-CVN/VNA