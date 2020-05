Thanh Hoa (VNA) - Quand on évoque Thanh Hoa, on pense le plus souvent aux plages de Sâm Son, Hai Hoà ou Hai Tiên. Rares sont ceux qui connaissent celle de Bai Dông, dont l’atmosphère paisible ne laisse pourtant personne indifférent.

L’immensité de la mer face à la plage de Bai Dông. photo: CVN



Située sur la presqu’île de Nghi Son, district de Tinh Gia, à 60 km de la ville de Thanh Hoa, province éponyme (Centre), la plage de Bai Dông reste peu fréquentée comparée à ses célèbres voisines. Très calme, elle offre aux visiteurs un espace de détente idéal. Il s’agit de l’une des destinations émergentes de Thanh Hoa cet été. Le week-end, de nombreuses personnes des provinces du Nord s’y rendent pour se baigner et contempler la beauté de ses paysages naturels.



Une beauté sauvage



À plus de 200 km de Hanoï, cette "nouvelle plage" n’est exploitée que depuis peu. Elle séduit par son côté sauvage, ses paisibles villages de pêcheurs et la sympathie des habitants locaux. L’une des grandes richesses de Bai Dông, c’est la qualité de ses fruits de mer. À l’aube, les chalutiers partent au large et reviennent en fin d’après-midi les cales chargées de poissons. Les pêcheurs en vendent une partie aux voyageurs, directement sur la plage.

Autrefois totalement vierge de toutes constructions, Bai Dông dispose actuellement de divers services de restauration et d’hébergement comme l’île de Nghi Son, les hôtels Dao Ngoc, Bella… Les visiteurs pourront profiter de l’hôtel Dao Ngoc qui offre une vue sur la mer et des espaces spacieux. Les amoureux de la nature préfèreront l’île de Nghi Son, point de chute idéal pour s’immerger dans la nature et capturer de belles photos.



Mer turquoise, sable doré et paysage sauvage sont autant d’atouts qui font la joie des voyageurs. Un lieu plébiscité par les visiteurs qui apprécieront de marcher pieds nus sur le sable fin.



À l’avenir, le district de Tinh Gia renforcera la promotion du tourisme et les investissements dans les infrastructures. Il souhaite développer différentes formes de tourisme telles que de villégiature, historique, culturel. La qualité du personnel sera améliorée afin de satisfaire une clientèle exigeante. La protection de l’environnement et la création d’un espace touristique sécuritaire figurent aussi sur la liste des priorités.



Une stratégie ambitieuse pour faire de Bai Dông une nouvelle destination phare de la province de Thanh Hoa en matière de tourisme balnéaire. -CVN/VNA