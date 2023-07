Singapour, 12 juillet (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) et l'Autorité du marché de l'énergie (EMA) de Singapour ont signé un protocole d'accord qui ouvre la voie au développement de la production et de la transmission d'énergie renouvelable dans l'ensemble de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Le nouvel accord soutient également la création du réseau électrique de l'ASEAN, a déclaré la banque basée à Manille le 11 juillet.



La BAD a déclaré que le partenariat stimulera les efforts de Singapour pour décarboniser son secteur électrique et importer de l'électricité propre de la région.



Le directeur général de l'EMA, Ngiam Shih Chun, a déclaré que la collaboration combinera l'expertise et les ressources de l'EMA et de la BAD pour libérer davantage le potentiel de l'électricité à faible émission de carbone pour alimenter la région et stimuler les efforts de décarbonisation du secteur de l'électricité de Singapour grâce à des importations d'électricité à faible émission de carbone.



En tant que banque climatique de l'Asie et du Pacifique, la BAD s'est fixé pour objectif de fournir 100 milliards de dollars de financement climatique dans la région de 2019 à 2030 tout en soutenant une série d'initiatives visant à aider les pays à faire la transition vers des économies à faibles émissions de carbone et à renforcer leur résilience aux impacts. du changement climatique.- VNA