Hanoi (VNA) - Le paiement mobile au Vietnam pourrait augmenter de 400% d'ici 2025, a publié le 11 mai la compagnie Backbase dans son rapport «Technologie financière et banque numérique 2025 en Asie-Pacifique ».

Selon le rapport, 25% des banques du pays poursuivent le développement de plate-formes numériques modernes, et huit banques vietnamiennes de premier rang donneront la priorité à la modernisation du système de paiement, recherchant une croissance de 50% des nouveaux comptes.



Le directeur de Backbase en Asia Pacific, Riddhi Dutta, a noté que les banques vietnamiennes investissent dans les plateformes numériques afin de promouvoir leur croissance.



Il a toutefois exprimé sa confiance en le fait que les petites entités bancaires obtiendraient de meilleurs succès dans ce domaine.



Il a salué la performance de la Banque d'État du Vietnam (BEV) dans le développement des sociétés de technologie financière, dont le nombre est passé de 40 à 150 ces quatre dernières années.



Il a souligné la stratégie de la BEV pour le développement du secteur bancaire jusqu'en 2025, en particulier l'impulsion des paiements non monétaires.



Examinant la tendance régionale, Backbase a prédit qu'environ 63% des clients sont prêts à passer aux services bancaires numériques de nouvelles génération ces cinq prochaines années.



Plus de 100 organisations financières devraient être créées en 2025, grâce à des politiques ouvertes appliquées sur certains marchés.-VNA