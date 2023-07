Bach Dinh, une destination touristique célèbre à Vung Tau

Bach Dinh - Villa Blanche est une destination touristique très célèbre située au milieu de la plage Truoc et la plage Dau et sur le flanc de la montagne Lon qui donne une belle vue sur la mer. La Villa Blanche attire non seulement les touristes par l'architecture mais aussi par le paysage poétique. En arrivant ici, les visiteurs ne peuvent s'empêcher d'être surpris comme si vous vous perdiez dans un ancien château au milieu d'une forêt mystérieuse.