La zone industrielle de Gia Binh II dans la province de Bac Ninh . Photo dangcongsan.vn

Bac Ninh, 10 avril (VNA) - La province septentrionale de Bac Ninh a attiré plus de 565 millions de dollars d'investissements étrangers au premier trimestre 2023, se classant au troisième rang des localités du pays, selon le Comité populaire provincial.Au cours de cette période, la province a accordé des licences à 55 nouveaux projets, d'une valeur de 481 millions de dollars, ce qui a doublé le nombre de projets en glissement annuel et a marqué une augmentation annuelle de 8,5 fois en termes de capital.Il a également permis à 31 projets en opération d’augmenter leur capital de plus de 83 millions de dollars.Outre les projets à capitaux étrangers, la province a également autorisé six nouveaux projets à financement national avec un capital totalisant 1,27 billion de dongs (54,3 millions de dollars). La province abrite désormais 1.534 projets valides à investissement national capitalisés à plus de 253,8 billions de dongs.Le vice-président du Comité populaire provincial, Ngo Tan Phuong, a déclaré que la province continuerait à mettre en œuvre des solutions pour soutenir les entreprises étrangères et nationales.Il se concentrerait sur l'investissement dans la construction d'infrastructures de zones et de clusters industriels et la promotion de l'investissement.Parallèlement à cela, la province développerait des industries de haute technologie et une fabrication intelligente, et anticipe une nouvelle vague d'investissements dans les semi-conducteurs et les puces, les technologie 5G et 6G, les batteries énergétiques et la production agricole écologique.- VNA