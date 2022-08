Photo d'illustration: internet

Bac Ninh (VNA) – En juillet, le total des capitaux nouvellement enregistrés et des investissements additionnels dans les zones industrielles de la province de Bac Ninh (Nord) a atteint 59,96 millions de dollars.

Sur ce montant, 36,41 millions de dollars étaient en provenance d’investissements directs étrangers (IDE) et 23,55 millions de d’investissements vietnamiens.

En juillet, l’Autorité des zones industrielles de Bac Ninh a accordé des certificats d'investissement à neuf nouveaux projets d’un investissement total de 43,77 millions de dollars, dont six projets d'IDE cumulant 18,2 millions de dollars et trois projets vietnamien totalisant 588 milliards de dongs, soit l’équivalent de 25,57 millions de dollars.

En outre, l’Autorité des zones industrielles de Bac Ninh a accordé 43 certificats d’augmentation du capital initial à 36 projets d’IDE et sept projets vietnamiens. Le total des investissements additionnels a atteint 16,19 millions de dollars.

Fin juillet 2022, la province de Bac Ninh comptait 1.747 projets d'IDE valides, d’un capital total de 22,8 milliards de dollars. Bac Ninh est ainsi classée 7e parmi les 63 provinces et grandes villes du pays en termes de montant de capital enregistré. Actuellement, la province accueille des investisseurs de 38 pays et territoires.

Pour l’heure, Bac Ninh cherche à développe de nouvelles industries et de nouveaux produits, notamment l'électronique avec la présence de nombreuses sociétés multinationales telles que Samsung (République de Corée); Canon, Sumitomo (Japon); Foxconn (Taïwan, Chine). Ces groupes créent des percées dans le secteur de l'industrie de cette localité.

Actuellement, la proportion de produits industriels de haute technologie à Bac Ninh est estimée à 86% et l'électronique représente plus de 80% de la valeur de la production industrielle locale.

Les industries de soutien se développent progressivement. De nombreuses entreprises locales sont des fournisseurs de 1er, 2e, 3e niveaux pour les sociétés à participation étrangère et rejoignent progressivement des chaînes de valeur mondiales.

En plus, plusieurs mécanismes et politiques ont été promulgués pour encourager, soutenir, promouvoir l'innovation et développer des marques de produits en promouvant le développement vert et durable.

Pour continuer à améliorer l’efficacité des zones industrielles, la province de Bac Ninh continue de réviser les planifications des ZI et des clusters industriels locaux pour mieux répondre aux besoins des investisseurs… Elle cherche en outre à accélérer la réforme des procédures administratives pour créer des conditions plus favorables aux investisseurs.

De même, Bac Ninh continue à développer des industries de haute technologie en privilégiant les secteurs respectueux de l’environnement. La province s’intéresse également à organiser des activités de promotion de l’investissement, en présentiel et par visioconférence, pour attirer des investisseurs dans ses zones et clusters industriels...

Située à seulement 30 km de Hanoï, la province de Bac Ninh, un pôle industriel du Nord séduit les investisseurs par ses infrastructures modernes et sa main d’œuvre jeune et abondante. Plusieurs groupes de réputation mondiale s’y sont implantés depuis une dizaine d’années comme Samsung, Canon ou encore Foxconn.

Pour séduire les investisseurs étrangers et vietnamiens, Bac Ninh se concentre sur l'amélioration de son climat d’investissement en donnant la priorité aux projets qui utilisent moins de terres, moins de main-d'œuvre mais avec un taux de rendement prometteur et de hautes technologies.

Parallèlement aux mécanismes et politiques préférentiels de l'État, Bac Ninh a proposé plusieurs initiatives pour encourager les investissements dans les zones industrielles et renforcer la promotion de l’investissement grâce aux images de grandes entreprises d'IDE, telles que Samsung, Canon et Foxconn. En effet, Bac Ninh est l’une des premières provinces du pays en matière d'accueil des investissements directs étrangers.

Les statistiques montrent que fin 2021, Bac Ninh comptait 16 parcs industriels approuvés par le Premier ministre d'une superficie totale de 6.398 ha, dont 10 ont été mis en service, outre des clusters industriels.-VNA