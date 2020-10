Une usine de la Green Energy Technology Vietnam Co.Ltd dans le district de Tien Du de la province de Bac Ninh. Photo : VNA



Bac Ninh (VNA) - La province de Bac Ninh a enregistré 26,13 milliards de dollars d'exportations au cours des neuf premiers mois 2020, en hausse de 6,8% an variation annuelle.



Les exportations des entreprises issues d’investissements directs étrangers (IDE) représentaient 99% du total et ont augmenté de 6,4%, tandis que celles des entreprises privées ont été multipliées par 2,3, selon l’Office des statistiques de la province.



Certains produits clés ont affiché une forte croissance sur un an, notamment produits en plastique (+53,5%), matières premières du textile-habillement (+35,7%), ordinateurs et composants (+80%).



Les principaux marchés à l’exportation étaient l'Asie de l'Est, les États-Unis, l'Europe occidentale et l'Europe orientale.



Entre janvier et septembre, Bac Ninh a importé pour environ 22,64 milliards de dollars de marchandises, soit une augmentation de 9,1% sur un an. Les importations du secteur de l’IDE ont progressé de 8,2% et celles des entreprises privées, de 75,4%.



Selon l’Office des statistiques de la province, la forte croissance des importations s’explique par le fait que les sociétés sud-coréennes Samsung SEV et Samsung SDV ont augmenté l'importation de composants et de matériaux pour produire les nouveaux Samsung Galaxy Note 20, R180 Galaxy Buds et accessoires. -VNA