Usine de la société par actions Dap Cau à Bac Ninh. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) – La province septentrionale de Bac Ninh a affiché un excédent commercial de plus de 6,4 milliards de dollars en 2021, car ses exportations et importations ont atteint 39 milliards de dollars et plus de 45 milliards de dollars, respectivement.

Le directeur par intérim de l’Office des statistiques provincial, Vu Minh Giang, a déclaré que malgré la pandémie de COVID-19, la province avait atteint, voire dépassé, la plupart de ses principaux objectifs économiques.

Son Produit intérieur brut régional (PIBR) a augmenté de 6,9% par rapport à 2020. Et son indice de production industrielle a augmenté de 9,67% sur un an, a-t-il annoncé.

En 2021, Bac Ninh a enregistré 2.344 entreprises nouvellement créées avec un capital social total de plus de 28.000 milliards de dongs (1,23 milliard de dollars), en baisse de 1,9 % en nombre d'entreprises mais en hausse de 18,7 % en valeur du capital social.

La province a également attiré 131 nouveaux projets d'investissement direct étranger (IDE), évalués à plus de 1,2 milliard de dollars.

Les rentrées budgétaires ont atteint 32.440 milliards de dongs, dépassant les prévisions de 16,5% et en hausse de 5,4% d'une année sur l'autre. -VNA