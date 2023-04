Les délégués lors de la conférence. Photo : VNA

Bac Ninh, 18 avril (VNA) - Le Comité de gestion des zones industrielles de la province de Bac Ninh (Nord) a tenu le 17 avril une conférence de promotion des investissements pour présenter aux entreprises de Taïwan (Chine) l’environnement local des affaires ainsi que les politiques visant à attirer les investisseurs et développer les infrastructures industrielles.Dans son allocution, la présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Huong Giang, a déclaré que Bac Ninh - un pôle d'attraction pour les investisseurs et un pôle industriel au Vietnam - se situe dans la région économique clé du Nord avec un système de transport favorable ainsi qu'un climat commercial sûr, convivial et attrayant.S'engageant à intensifier les réformes administratives et à créer un environnement d'investissement plus sûr et plus transparent, elle a affirmé que la province accompagne toujours les entreprises à capitaux étrangers, les considérant comme faisant partie intégrante de l'économie.Les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises seront rapidement résolues, a-t-elle noté.Bac Ninh abrite aujourd'hui 86 projets taïwanais d'une valeur d'environ 666 millions de dollars, créant environ 20.000 emplois.La province compte 16 zones industrielles concentrées, qui s'étendent sur plus de 6.397 ha. Dix de ces zones sont en activité, attirant des investisseurs de 38 pays et territoires à travers le monde.A ce jour, le conseil d'administration a accordé des licences d'investissement à environ 30 projets, dont 24 à financement étranger évalués à plus de 436 millions de dollars au total.- VNA