Bac Lieu (VNA) - Le Tribunal populaire de la province de Bac Lieu au Sud a jugé le 26 novembre Nguyen Chi Vung dans une affaire d’«élaboration, recel, diffusion d’informations et de documents s’opposant à l’Etat vietnamien », conformément à l’article 117 du Code pénal.

Le Conseil de jugement a condamné Nguyen Chi Vung à six ans de prison et deux ans de placement sous surveillance.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire provincial, Nguyen Chi Vung, né en 1981 dans la province de Ca Mau et domicilié dans le district de Dong Hai, province de Bac Lieu, a crée plusieurs comptes Facebook pour diffuser en direct et rejoindre des groupes privés dans le but de stocker et diffuser des informations et des documents luttant contre la République socialiste du Vietnam.

Il a publié des informations déformant et exagérant les défauts de la direction du Parti communiste du Vietnam, de l'État vietnamien. Il a aussi diffusé les informations diffamant et dénaturant les positions et les lignes directives du Parti, les politiques et les lois de l’Etat et défigurant la situation socio-économique et politique au Vietnam, incitant et appelant à s'opposer au régime, au Parti communiste et à l'État vietnamien.

Lors de la séance de jugement, Nguyen Chi Vung a reconnu tous ses actes. -VNA