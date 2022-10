Photo d'illustration: VNA

Bac Lieu (VNA) - La province méridionale de Bac Lieu identifie la pêche comme l'un des secteurs économiques clés, fournissant non seulement une source de revenus stable aux pêcheurs, mais également des matières premières pour les exportations.

Après près de 5 ans de suivre les recommandations de la Commission européenne sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Bac Lieu a obtenu de nombreux résultats positifs.

Le secteur de la pêche de Bac Lieu a appliqué la technologie de l'information à la gestion des navires de pêches et à la sensibilisation des pêcheurs à la pêche INN.

Selon Luu Hoang Ly, directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, depuis 2021, aucune violation des eaux étrangères par des navires de pêche locaux ont été signalée.

Les armateurs et les capitaines font toujours des déclarations des navires à l'entrée ou à la sortie du port, ainsi que préparent tous les dossiers, certificats et équipements de surveillance.

Parallèlement à cela, le fonctionnement du système de suivi des navires de pêche a grandement contribué à l'alerte, à la prévention et au traitement rapide des actes de pêche INN.

En déployant de nombreuses solutions, la province de Bac Lieu est déterminée à mettre totalement un terme aux violations des eaux étrangères par des navires de pêche locaux, afin de contribuer à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne concernant l'INN. -VNA