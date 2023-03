Photo : VNA

Bac Lieu (VNA) - La province de Bac Lieu, dans le delta du Mékong, de concert avec d'autres localités, a déployé des mesures drastiques pour la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et pour le développement durable du secteur de la pêche, a affirmé le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thieu.Avec une capture annuelle d'environ 120.000 tonnes de produits halieutiques, Bac Lieu a identifié la pêche comme un secteur clé. Elle a intensifié la lutte contre la pêche INN, avec de nombreux résultats encourageants.Cette localité, en effet, n'enregistre aucun navire de pêche enfreignant les eaux étrangères depuis 2022. La province a mobilisé l'ensemble du système politique pour prendre des mesures contre la pêche INN dans le but de faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE). Elle respecte sérieusement les réglementations légales sur la pêche afin de remédier aux faiblesses pointées par la CE. Elle a aussi mené à bien les campagnes de communication sur la lutte contre la pêche INN La lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur contribueront non seulement à rehausser la position du Vietnam et à mettre en œuvre les conventions internationales sur la protection de l'environnement marin, mais aussi à défendre la souveraineté maritime de la Patrie, a souligné Pham Van Thieu.-VNA