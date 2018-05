Des étangs d'élevage de crevettes de ce centre. Photo : NDEL.



Bac Lieu (VNA) - Un centre d’application technologique sur l'élevage de la crevette d'eau douce a été inauguré dans la province de Bac Liêu (Sud) lors de la deuxième foire-expo des technologies de la crevetticulture (VietShrimp 2018) qui s'est clôturée le 29 avril dans la province du même nom.



Localisé sur un terrain de 1,2 ha, ce centre comprend 15 étangs d'élevage et un laboratoire de recherche.



C’est le deuxième centre d’application technologique au Vietnam et le troisième centre en Asie du Sud du groupe Cargill venu des États-Unis.



Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Vietnam a produit de 690.000 tonnes de crevette pour une valeur de 3,85 milliards de dollars en 2017. -NDEL/VNA