Une visiteuse participe au processus de fabrication de tubes de thé sous l'enseignement d'un habitant local à Bac Hà.

Lào Cai (VNA) - Bac Hà, un district relevant de la province montagneuse de Lào Cai cherche à attirer les touristes par des activités expérientielles. Le tourisme d’immersion dans ce district convient à ceux qui aiment découvrir de l’intérieur la vie et la culture d’une région.

Aujourd’hui, Vàng Thi Cân, de l’ethnie Tày, vivant dans la commune de Ban Liên du district de Bac Hà, accompagne les touristes venant de la capitale Hanoï sur un itinéraire de découverte des activités quotidiennes des habitants locaux. Elle les conduit à se rendre à petit ruisseau pour capturer les poissons. Une atmosphère paisible, amicale, le tout dans un environnement naturel sain, tout ce que les visiteurs sont venus chercher en venant dans les montagnes.

"C’est la première fois que je participe à une telle activité, et j’ai particulièrement apprécié l’expérience ! Pour moi, la capture des poissons dans les ruisseaux a constitué un moment inoubliable. Je trouve que les habitants locaux sont hospitaliers. Ils nous ont présenté les traits culturels et traditionnels de leurs ethnies tout en nous faisant participer à des activités enrichissantes. C’était tout sauf ennuyeux, je reviendrai, c’est certain !", confie Nguyên Thai Huyên Linh, une visiteuse hanoïenne.

Capturer les poissons dans le ruisseau constitue une des activités d’immersion que cette jeune femme et ses membres de la famille ont intégrée dans un circuit ouvert aux touristes. "Nous réalisons des programmes de tourisme d’immersion depuis deux ans. Pour les premières journées, nous accueillons les voyageurs à séjourner dans notre homestay. Nous nous efforçons de toujours enrichir davantage l’expérience des voyageurs en leur proposant des activités diversifiées comme la capture de poissons ou la participation à la préparation des plats traditionnels de notre ethnie. Nous espérons qu’une fois la pandémie de COVID-19 sous contrôle, nos produits attireront un grand nombre de voyageurs vietnamiens et étrangers", révèle Vàng Thi Cân.

De forts potentiels touristiques

À quelques 60 km au nord-est de la province de Lào Cai, Dame Nature offre au district de Bac Hà des paysages somptueux et un climat tempéré. De ce fait, cette localité affiche un fort potentiel touristique.

Le tourisme d’immersion convient à ceux qui aiment découvrir de l’intérieur la vie et la culture d’un pays. Au Vietnam, il séduit un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers. En plus de ses nombreux paysages naturels magnifiques, Bac Hà est riche en termes d'identité culturelle de par l’importance des groupes ethniques y habitant. Aussi, la localité s’efforce d’attirer les touristes en organisant des circuits dans lesquels les voyageurs ont l’occasion de mieux comprendre la vie quotidienne, la culture des locaux en assistant aux activités quotidiennes.

"Le tressage des paniers est un travail ordinaire de notre famille. Nos produits sont destinés à transporter des feuilles de thé récoltées dans les montagnes ou bien beaucoup d’autres choses. Il s’agit d’un travail pas trop pénible mais minutieux qui demande une patience des travailleurs. Je souhaite présenter aux touristes ce métier propre de notre village et vendre davantage de produits", affirme Lâm A Liên, de l'ethnie Tày, vivant dans la commune de Ban Liên, district de Bac Hà.

La visiteuse hanoïenne Nguyên Thai Huyên Linh apprécie bien les métiers d'artisanats des ethnies minoritaires à Bac Hà. "Je trouve ça très intéressant parce que je me suis toujours demandée comment étaient confectionnés ces paniers. En contemplant les artisans au travail, on se rend compte vraiment que c’est beaucoup plus difficile que cela en a l’air. C’est beaucoup de travail en amont, notamment pour le traitement des bambous dans la forêt. C’est un travail de finesse, vraiment compliqué. Le tressage des paniers sous l’enseignement des minorités ethniques constitue une belle expérience", dit-elle.

Pour Dô Duc, un visiteur hanoïen qui avait déjà effectué beaucoup de visites dans les localités montagneuses dont le district de Bac Hà, "j'adore les activités d’immersion tels que la capture des poissons, le tressage des paniers sous l’enseignement des habitants des ethnies minoritaires. J’apprécie cette forme de tourisme qui aide les visiteurs à comprendre et s’imprégner de la culture locale".

Tourisme communautaire et immersif, un atout de Bac Hà

Le pays compte 54 ethnies dont chacune a ses propres traits culturels. Le tourisme d’immersion vise souvent le segment des touristes désireux de faire des expériences originales, en dehors des sentiers battus, découvrir de nouvelles destinations, une culture autochtone unique ... Tout cela constitue des points forts du Vietnam.

Pour Bac Hà, le développement du tourisme communautaire et immersif sera certainement un facteur clé du succès économique de la localité dans l’avenir. "Nous pensons qu’il faut mettre l’accent sur un tourisme durable protégeant l’environnement naturel, préservant les identités culturelles des ethnies minoritaires et dont les retombées économiques profiteront directement à celles-ci. Dans l’immédiat, nous encourageons le développement du tourisme communautaire dans les communes disposant de savoir-faire culturels traditionnels. Admirer un paysage des plus charmants tout en vivant des expériences inoubliables, difficile de passer à côté !", affirme Hoàng Van Khoa, vice-président du Comité populaire du district de Bac Hà.

Très belle alternative à la région de Sa Pa, Bac Hà dispose d’un très fort potentiel touristique. Les visiteurs s’y rendent pour y découvrir la nature, apprécier les paysages montagneux et en apprendre plus sur les particularités des cultures des minorités ethniques. Espérons que dans un avenir proche, une fois l'épidémie de COVID-19 sous contrôle, les touristes nationaux et étrangers choisiront à nouveau Bac Hà comme destination dans leur itinéraire de voyage. –CVN/VNA