Photo d'illustration: bacgiang.gov.vn



Bac Giang (VNA) - La province septentrionale de Bac Giang a mis en place diverses mesures pour valoriser son secteur agricole, notamment la promotion de l’économie circulaire, l’expansion des fermes biologiques et l’encouragement de l’utilisation d’engrais organiques dans les activités agricoles.

Selon le Département provincial de l’agriculture et du développement rural, la province a appliqué un cycle de production fermé pour utiliser pleinement les sous-produits et les déchets de l’élevage pour la culture et vice versa.



Parallèlement, la province a intensifié la mécanisation de la production agricole, en particulier dans les étapes à faible degré de mécanisation telles que la plantation, la fertilisation et la pulvérisation de pesticides pour réduire les coûts des intrants et améliorer la compétitivité des produits agricoles, tout en renforçant l’inspection du matériel agricole et en reproduisant des modèles de transformation numérique efficaces.



Bac Giang s’est concentrée sur le soutien aux agriculteurs locaux dans la vente de leurs produits, en particulier le litchi, en faisant de bonnes préparations dans les variétés et le matériel servant à la production de riz dans la prochaine récolte, et en construisant des plans pour la production de la récolte d’hiver en parallèle avec la prise en charge de plantations aboricoles et maintien de la production animale, en particulier de poulets et de porcs.



La province s’est également préparée à la saison des tempêtes pour assurer le fonctionnement des ouvrages d’irrigation et du système de digues, protégeant ainsi les exploitations agricoles.



Le département a indiqué qu’au cours des six premiers mois de cette année, la province a rencontré de grandes difficultés sur les marchés, en particulier en Chine, l’un des principaux marchés d’exportation du Vietnam en raison de l’application par le pays de la politique "zéro Covid". Dans le même temps, le conflit russo-ukrainien a entraîné la disruption des chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix des matières premières.



Les statistiques ont montré qu’au cours de la période, les prix des engrais ont bondi de 30 à 50%, tandis que les prix des pesticides ont grimpé de 10 à 20% et que celui des aliments pour animaux a augmenté de 15 à 20% par rapport à la même période en 2021, entraînant une hausse des les coûts de production et une augmentation des prix des produits agricoles, affectant le plan d’investissement des agriculteurs et la production d’élevage et d’aquaculture.

Dans ce contexte, le secteur agricole local a proposé un certain nombre de politiques pour soutenir la production agricole et aider les agriculteurs en les aidant à obtenir des certificats de bonnes pratiques agricoles, en leur apportant un soutien financier pour effectuer des analyses de résidus de pesticides dans le litchi et en leur fournissant du matériel et des animaux vaccins.



En outre, Bac Giang a organisé des cours de formation pour les agriculteurs afin d’appliquer des méthodes efficaces pour réduire les coûts des intrants et tirer parti des matières premières disponibles pour l’alimentation du bétail.



De nombreux modèles agricoles efficaces ont été multipliés, notamment l’utilisation de drones pour semer et pulvériser des pesticides dans le district de Tn Yên, qui permet d’économiser 61% des coûts de main-d’œuvre et 20% de pesticides par rapport aux pratiques conventionnelles, et un modèle de production de riz appliquant le système de riziculture intensive (SRI) sur 28.000 hectares, réduisant les coûts des intrants de 20 à 30% et augmentant l’efficacité de la production de 20 à 25% par rapport à la production traditionnelle.



Au premier semestre 2022, Bac Giang a continué à développer une production agricole commerciale concentrée en ligne avec les chaînes de production et de vente, augmentant les revenus des agriculteurs locaux. Lors de la dernière récolte d’hiver, la province a gagné 1.900 milliards de dôngs (79,55 millions de dollars), en hausse de 8,8% en glissement annuel.



Au cours de la récolte de printemps de cette année, la province a enregistré une production moyenne de riz de 600 kg par hectare et même plus de 700 kg par hectare dans les exploitations cultivant des variétés de riz de haute qualité.



Parallèlement, la province a également bénéficié d’une récolte exceptionnelle de litchi avec plus de 180.000 tonnes, répondant aux besoins de nombreux marchés étrangers.



Bac Giang a montré un bon contrôle des épizooties, ce qui a entraîné une productivité élevée, en particulier dans la production de poulets.



Le secteur agricole de la province a enregistré une croissance de 2,7% au cours de la période janvier-juin, l’échelle de production atteignant plus de 19.900 milliards de dôngs, atteignant 50,9 % de son objectif fixé pour l’année. – VNA