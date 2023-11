Photo d'illustration: VNA



Bac Giang (VNA) - Le directeur du Service de l'Information et de la Communication de Bac Giang, Trân Minh Chiêu, a déclaré que sa province continuerait ces prochains mois à renforcer les mesures visant à assurer la sûreté et la sécurité des réseaux afin de servir efficacement la transformation numérique provinciale.



Au quatrième trimestre 2023, le Service de l'Information et de la Communication de Bac Giang compte investir dans des équipements, des logiciels et des systèmes de surveillance pour assurer la sécurité de l’information, des systèmes d'information et des bases de données des agences publiques.



En outre, ledit Service se coordonnera avec le Département de la sécurité de l'information (ministère de l'Information et de la Communication) pour évaluer la sécurité de l'information et attribuer des étiquettes de confiance au portail d'information électronique de la province de Bac Giang et à d'autres portails locaux.



D'ici 2025, le Service se concentrera sur l'élaboration de procédures opérationnelles pour les systèmes de la province afin d'assurer leurs mises à jour continues conformément aux recommandations en matière de sûreté, de sécurité de l'information et d'évaluation des risques.



Il renforcera également la constitution d'une équipe d'experts en cybersécurité pour surveiller, prévenir, empêcher et traiter rapidement les incidents de sécurité, de cybersécurité et les crimes liés à la haute technologie.



Trân Minh Chiêu a ajouté que dans les temps à venir, la province continuerait à promouvoir la mise en œuvre de la Directive n° 14/CT-TTG du 7 juin 2019 du Premier ministre sur le renforcement de la cybersécurité.



De plus, Bac Giang déploiera des activités pour surveiller, évaluer et protéger ses systèmes d'information selon un modèle à quatre niveaux, garantissant la capacité de s'adapter de manière proactive et flexible aux situations éventuelles et de minimiser les risques dans le cyberespace. Elle préparera aussi des solutions de prévention et d'intervention en cas d’incidents.



La province souhaite mettre en œuvre un système pour identifier et détecter les informations qui violent la loi dans le cyberespace. Elle recommande aux organisations et entreprises fournissant des infrastructures et des plates-formes numériques de renforcer les mesures pour améliorer la sécurité de l’information, développer des systèmes de base, des infrastructures...



Au troisième trimestre 2023, le Service de l’Information et de la Communication a guidé de nombreuses agences et unités à s'inscrire pour utiliser une plateforme de soutien à la gestion afin d'assurer la sécurité du système d'information par niveau.



De son côté, la Police provinciale de Bac Giang a conseillé au président du Comité populaire provincial d'organiser une conférence en ligne sur la garantie de la cybersécurité et de la protection des secrets d'État.



La Police provinciale a reçu et vérifié 13 cas liés à des délits liés à la haute technologie causant des dommages de plus de 22 milliards de dôngs. En particulier, elle a réussi à traiter une grande affaire d'activités d'appropriation de biens dans le cyberespace sous la forme d'usurpation d'identité d’employés de banque pour prêter du crédit en ligne, avec un montant total 30 milliards de dôngs et des milliers de victimes à travers le pays. -VNA