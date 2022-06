Une fonctionnaire aide les habitants à scanner les codes QR pour consulter les procédures administratives au guichet unique du district deViêt Yên. Photo: baobacgiang.com.vn

Bac Giang (VNA) - Dans les temps à venir, la province de Bac Giang promouvra la transformation numérique afin de créer des percées dans son développement dans tous les domaines, en vue de l’édification d'un gouvernement, de l'économie et de la société numériques.

La province mène la transformation numérique au service des entreprises et des habitants, de l’amélioration de la direction des autorités à tous les échelons et de son développement socio-économique.

Considérant la transformation numérique comme une tâche ayant une signification stratégique, à la fois urgente et à long terme, tant pour le système politique que pour l'ensemble de la société, Bac Giang déploie fortement l'application des technologies de l'information, des biotechnologies, des nouvelles technologies des matériaux au service de son développement socioéconomique et se concentre sur le développement des infrastructures ad hoc pour construire l'e-gouvernement.

En particulier, le 11 juin dernier, le Comité du Parti de Bac Giang a publié la Résolution N° 111 sur la transformation numérique pour la période 2021-2025, avec vision à l'horizon 2030, dans laquelle la province a pour objectif de figurer dans le groupe des 10 premières provinces et villes du pays en matière de transformation numérique.

Bac Giang est déterminée à mettre en œuvre la transformation numérique pour améliorer son environnement d'investissement et renforcer sa compétitivité ; mobiliser et utiliser efficacement ses ressources pour promouvoir le développement de plateformes technologiques numériques et de ressources humaines de haute qualité au service de sa transformation numérique.

La transformation numérique vise à apporter des intérêts aux habitants et aux entreprises, à améliorer l'efficacité du leadership à tous les niveaux et de la gestion des autorités locales.

Depuis 2021, le Comité populaire de la province a organisé de nombreuses conférences pour sensibiliser les autorités, les personnes et les entreprises à la nécessité d'appliquer les technologies de l'information et de la transformation numérique.

D’ici 2030, Bac Giang appliquera les services postaux numériques et se concentrera sur le développement de plateformes numériques, l'application de nouvelles technologies numériques pour réformer les procédures administratives, construire des villes intelligentes et se transformer progressivement en gouvernement numérique.

Elle se focalisera sur le développement de contenu numérique, de communication numérique et de produits publicitaires numériques, le développement de l'industrie créative, d'écosystèmes à contenus numériques vietnamiens diversifiés et attractifs...

Bac Giang abrite 1.422 stations d’émetteur-récepteur de base (BTS), avec des services 3G et 4G couvrant toute la province. Elle compte plus de 1,77 million d’abonnements à la téléphonie mobile et plus de 1,25 million d’abonnés Internet. La province compte plus de 5.200 km de câbles, dont 10 % souterrains. Elle s’efforcera de couvrir toutes les zones résidentielles du réseau 5G d’ici 2030.

Le taux de dossiers résolus dans les délais via le guichet unique a atteint 100%.

La province compte 440 entreprises dans les secteurs de technologies de l’information, réalisant un chiffre d’affaires de 124.500 milliards de dôngs et reversant 830 milliards de dôngs au budget de l’Etat.

La province est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh. -VNA