Le Centre des services de l'administration publique met activement en œuvre les paiements en ligne. (Source : bacgiang.gov.vn)

Bac Giang (VNA) - D'ici la fin de 2022, la province de Bac Giang (Nord) continue de promouvoir la transformation numérique au service des entreprises et des habitants, selon le vice-président du Comité populaire provincial, Mai Son.

Bac Giang organise des séminaires pour les petites et moyennes entreprises (PME), les aidant à réévaluer leurs méthodes de production et leurs activités commerciales, à réexaminer la chaîne de valeur, le modèle de connexion avec les clients pour se transformer selon le nouveau modèle.

De plus, la province met en œuvre des activités pour aider les PME, les entreprises dans le secteur des métiers traditionnels et les entreprises de production manufacturière, les habitants à se convertir à la production et à l'application de services sur des plateformes numériques, de l'e-commerce électronique pour promouvoir la consommation des produits agricoles de la province.

Bac Giang est déterminée à mettre en œuvre la transformation numérique pour améliorer son environnement d'investissement et renforcer sa compétitivité ; mobiliser et utiliser efficacement les ressources pour promouvoir le développement de plateformes technologiques numériques et de ressources humaines de haute qualité au service de sa transformation numérique.

La transformation numérique dans la province de Bac Giang vise à apporter des intérêts aux habitants et aux entreprises, à améliorer l'efficacité du leadership à tous les niveaux et de la gestion des autorités locales.

La province s'efforcera d'ici fin 2025 à ce que 100% de ses services publics en ligne de niveau 4 soient disponibles sur divers moyens d'accès, en particulier les appareils mobiles. Plus de 95 % des dossiers au niveau provincial, 85 % au niveau du district et 65 % au niveau communal seront traités en ligne (à l'exception de ceux classifiés secret d'État).

D'ici 2025, plus de 60 % des activités d'inspection des agences de gestion de l'État de la province seront réalisées via l'environnement numérique et le système d'information de l'agence de gestion. L'économie numérique représentera environ 25 % du PIB de la province. Bac Giang compte actuellement plus de 800 entreprises numériques.

La province se concentrera sur l'investissement dans la construction de deux centres urbains ayant vocation à devenir des villes intelligentes, dans la ville de Bac Giang et le district de Viet Yen.

Pour atteindre cet objectif, la province modernisera le centre provincial d'intégration de données avec de nouvelles technologies ; se concentrera sur la construction et le développement d'infrastructures de réseau de transmission à large bande de haute qualité ; le développement des infrastructures pour connecter l'Internet des objets (IoT) ; l'investissement et le perfectionnement des équipements au service des webinaires, la modernisation des systèmes LAN, des ordinateurs, des imprimeries, des scanners, etc. pour répondre aux exigences de sa transformation numérique.

Bac Giang investira également dans la construction et le développement de plateformes numériques pour la transformation numérique telles que : identité électronique, cloud computing, aide au travail à distance, enseignement et apprentissage à distance, examen médical et traitement à distance...

De 2021 jusqu’à présent, le Comité populaire de la province de Bac Giang a organisé de nombreuses conférences pour sensibiliser les autorités, les personnes et les entreprises sur la nécessité d'appliquer les technologies de l'information et de la transformation numérique.

Pour soutenir les PME locales, Bac Giang a activement participé au Programme d'appui aux PME du ministère de l'Information et des Communications, coopéré avec le ministère de l'Information et de la Communication pour organiser le séminaire en ligne "Solutions sur la transformation numérique pour les PME de la province de Bac Giang" avec la participation de plus de 200 entreprises.

En particulier, le Comité populaire de Bac Giang a demandé à tous les niveaux et secteurs de se concentrer sur la construction et le développement des infrastructures numériques au service de la transformation numérique. Jusqu'à présent, un système de ligne de transmission (WAN) a été connecté à partir du Centre provincial d'intégration de données à 100% des services et succursales avec une vitesse de 1000 Mbps.

La plate-forme de services pour les administrations locales (Local Government Service Platform-LGSP) de Bac Giang s'est connectée à la plate-forme nationale des services gouvernementaux (NGSP) du ministère de l'Information et des Communications.- VNA