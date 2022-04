Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang, qui accueille les matchs de badminton des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), a achevé ses préparatifs et est fin prête pour l’événement sportif régional.

Le gymnase de la province de Bac Giang accueillera les matchs de badminton des 31es SEA Games. Photo : VNA

Nguyên Trong Bac, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que les matchs auront lieu au gymnase de la province dans le quartier Dinh Ke de la ville de Bac Giang du 16 au 22 mai. Ce gymnase de 4.500 places répond aux normes internationales et est l’un des plus modernes du genre dans le Nord.

Pour préparer les Jeux, la province a dépensé près de 10 milliards de dôngs (437.300 dollars) pour moderniser ce site et acquérir de nouveaux équipements, a-t-il indiqué, ajoutant que des activités de communication ont également été promues, avec des statues de saola - la mascotte de Sea Games 31, des bannières et des affiches placées dans la ville de Bac Giang.

Le Département provincial de la santé et les agences concernées ont sélectionné 20 membres du personnel de santé et organisé suffisamment de fournitures médicales pour l’événement.

Parallèlement, le recrutement des volontaires est effectué depuis le mois de mars. L’hôtel Muong Thanh Bac Giang, où les athlètes séjourneront pendant la compétition ici, s’est également équipé pour servir les délégations, selon Nguyên Trong Bac.

Au total, 127 athlètes de huit pays, à savoir la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam, devraient concourir en badminton.

Le responsable a déclaré que ce sera la première fois que la province de Bac Giang accueillera un événement sportif régional et qu’elle s’engage à créer les meilleures conditions possibles pour les Jeux.

Outre le site principal de Hanoi, Bac Giang est l’une des 11 autres localités qui accueilleront les compétitions des SEA Games 31, prévues du 12 au 23 mai.

Les Jeux, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devraient attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison de l’impact de la pandémie.

Aux SEA Games 30 en 2019, le Vietnam a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, après les hôtes des Philippines. – VNA