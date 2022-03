Zone industrielle de Vân Trung. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) – Le Comité du Parti de la province de Bac Giang (Nord) a recommandé aux autorités locales de prendre des mesures synchrones au service du développement socio-économique en 2022.

Ces mesures comprennent la mise en œuvre de la planification provinciale pour la période 2021 - 2030, avec une vision jusqu'en 2050 ; l’accélération du processus de restructuration du secteur agricole vers une production à grande échelle et de haute technologie ; l’accueil des grandes entreprises venues à investir dans l'agriculture et les zones rurales ; la mobilisation des ressources d'investissement pour construire des routes ; l’accélération de la mise en œuvre des grands projets du plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 et en 2022, a déclaré le secrétaire du Comité du Parti de la province, Duong Van Thai.

Le Comité provincial du Parti de Bac Giang s'est également fortement concentré sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19, les considérant comme une tâche extrêmement importante.

La province de Bac Giang dispose d'une opportunité très favorable pour créer une percée dans le développement et doit transformer cette opportunité en réalité.

Les autorités locales doivent mettre en œuvre des percées stratégiques dans l'amélioration des institutions, des mécanismes et des politiques ; l'investissement dans le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des ressources humaines ; la promotion de la réforme administrative, l'amélioration de l'environnement de l'investissement, en identifiant cela comme une tâche centrale, régulière, immédiate et à long terme, a-t-il indiqué.

Les autorités locales doivent également continuer à renforcer les mesures visant à améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État dans divers domaines, notamment dans la planification, l'investissement, la construction, la gestion foncière, les ressources naturelles, la protection de l'environnement scolaire…, a-t-il ajouté.

Culture de légumes bio à la coopérative de Yên Dung. Photo: VNA

En 2021, dans un contexte particulièrement difficile dû à l'épidémie de Covid-19, mais avec la haute détermination des autorités à tous les niveaux, la solidarité et le consensus de l'ensemble du système politique, du milieu d’affaires et des habitants, Bac Giang a rapidement contrôlé et repoussé l'épidémie, et s’est développée sur le plan socio-économique, a-t-il souligné.

Bac Giang est un point lumineux en termes de réalisation des "doubles objectifs" de tout le pays : le taux de croissance du Produit intérieur brut régional (GRDP) a atteint 7,82%, ce qui classe la province dans le groupe des 10 villes et provinces ayant le taux de croissance le plus élevé du pays. L'échelle de l'économie a continué de croître, atteignant environ 130.000 milliards de dôngs (plus de 5,6 milliards de dollars) ; l'attraction des IDE a atteint plus de 1,33 milliard de dollars ; le chiffre d'affaires d'import-export, plus de 31 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2020…, a-t-il précisé.

La province de Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.



La ville de Bac Giang est le centre administratif de la province, située à 50 km de Hanoï, à 110 km du poste-frontière de Huu Nghi (province de Lang Son), à 50 km de l'aéroport international de Noi Bai, à 130 km du port maritime de Hai Phong et du port en eau profonde de Cai Lan (province de Quang Ninh). -VNA