Plantation des organers à Bac Giang. Photo: Internet

Bac Giang (VNA) - Les agrumes ont commencé à pousser dans le district de Luc Ngan, dans la province de Bac Giang (Nord), il y a environ 10 ans. Grâce aux conditions climatiques locales, ces plantes ont une productivité élevée, tout en fournissant de délicieux fruits de haute qualité, et très appréciés par les consommateurs.

En conséquence, de nombreuses familles de Luc Ngan gagnent des milliers de dollars chaque année grâce à cette culture. Reconnaissant qu’il s’agisse d’une direction efficace, les autorités locales ont encouragé ces dernières années à la production selon un processus propre, augmentant ainsi la superficie destinée à exportation, conformément aux normes de bonnes pratiques agricoles nationales VietGAP, afin de développer durablement ce secteur.

Tran Thi Phin, un habitant du hameau de Truong Sinh, commune de Tan Quang, district de Luc Ngan, a déclaré que sa famille était l'une des premières à y cultiver des orangers et des pamplemoussiers. Avec une superficie de culture près de 1.334 mètres carrés, sa famille produit chaque année de sept à neuf tonnes de ces fruits, a-t-il déclaré.

Selon Tran Thi Phin, à partir de 2017, sous la direction des autorités, tous les oranges et pamplemousses de la famille sont produits conformément aux normes VietGAP.

Le processus de production est suivi d’un carnet de notes quotidien sur l’épandage des engrais et l’usage des pesticides. Tous les produits utilisés doivent figurer sur la liste des produits autorisés, a-t-elle déclaré.

Pour faciliter l'échange de techniques de production et de consommation de produits agricoles, les familles de la commune de Tan Quang ont créé en 2017 la coopérative fruitière Luc Ngan.

À ce jour, la coopérative Luc Ngan compte 22 membres, avec une superficie de culture d’orangers et de pamplemoussiers d’environ 50 hectares. Tout le processus de production est conforme aux normes VietGAP. En 2018, cette coopérative recense 20 hectares d'orangers répondant aux normes VietGAP.

Le président du conseil d'administration et chef de la coopérative, Tran Dang Vinh, a déclaré que l'objectif de son établissement était d'accroître les zones de production propre afin de répondre aux exigences d’apporter davantage de produits de qualité dans les chaînes de supermarchés, et même d’augmenter les exportations.

Selon le Comité populaire du district de Luc Ngan, en 2019, la superficie de culture d’agrumes locale est d'environ 6.700 hectares, tandis que la production totale est estimée à 58.000 tonnes, soit une augmentation d'environ 5.000 tonnes par rapport à 2018.

Le vice-président du Comité populaire du district de Luc Ngan, Cao Van Hoan, a déclaré que l’objectif de son district était d’accroître la superficie de la culture d'agrumes propre. Le processus de plantation consacrée à cet objectif est géré et traité selon les normes VietGAP et GlobalGAP.

Les autorités locales sont en train de développer les indications géographiques pour les pamplemoussiers et les orangers du district de Luc Ngan, a-t-il ajouté.

Le district de Luc Ngan a décidé de proposer uniquement aux consommateurs des produits garantissant la sécurité sanitaire des aliments et répondant aux exigences les plus strictes, notamment celle en matière d’origine des produits, a déclaré Cao Van Hoan.

Il a également annoncé que les autorités locales étaient déterminées à coopérer avec les entreprises pour développer les marchés de consommation.

Afin de créer les conditions favorables à une consommation accrue d'agrumes, le district de Luc Ngan a régulièrement organisé des festivals et des foires afin de présenter et de promouvoir les bienfaits de ces fruits, ainsi que de présenter et fournir des produits de haute qualité aux clients.

Dans le même temps, on espère renforcer le lien entre la production, la transformation et la vente de ces produits, afin de procurer des avantages aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux consommateurs. -VNA