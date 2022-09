La ZI de Van Trung dans la province de Bac Giang. Photo: kinhtevadubao.vn

Bac Giang (VNA) - Le Conseil populaire de la province septentrionale de Bac Giang a demandé au Comité populaire provincial d'étudier et d'élaborer un ensemble de critères pour sélectionner les projets d'investissement, sur la base des résultats de l'inspection du conseil de l'application de la loi pour attirer des investissements dans les zones industrielles (ZI) locales et clusters industriels au cours de la période 2018-2022.

L'élaboration de critères de sélection des investissements est l'une des solutions pour résoudre les problèmes en suspens et les lacunes dans l'attraction des investissements, améliorer la qualité et l'efficacité de l'attraction des investissements pour les ZI et les clusters locaux.

L'inspection du Conseil populaire provincial a montré que les ZI et les clusters industriels de Bac Giang ont contribué de manière importante à la valeur de la production industrielle locale, aux exportations et à la collecte du budget de l'État. Ils ont également aidé à créer de nombreux emplois pour les travailleurs locaux, formé de nouvelles industries et services et stimulé le développement économique et l'urbanisation dans les zones rurales. Cependant, des problèmes subsistent pour attirer les investissements dans les ZI locales et les clusters industriels. La planification de certains clusters industriels est de mauvaise qualité, les infrastructures d'un certain nombre de ZI, en particulier celles formées avant 2018 telles que Dinh Tram et Song Khe - Noi Hoang.

Dans de nombreuses ZI, la construction d'infrastructures reste lente, les investisseurs accordant principalement la priorité aux travaux industriels et négligeant la verdure ou les espaces de stationnement. La plupart des investisseurs n'ont pas accordé une attention suffisante aux logements des travailleurs et aux équipements culturels et sportifs au service des travailleurs.

L'infrastructure technique en dehors des limites de certaines ZI, en particulier l'infrastructure de transport, reçoit peu d'attention. Les autorités locales n'ont pas non plus prêté l'attention pour aider les investisseurs dans les infrastructures des ZI à gérer leurs difficultés.

De plus, les ZI locales ont surtout attiré des projets dans la sous-traitance de pièces électroniques, l'assemblage, l'ingénierie de fabrication et l'énergie solaire à moyenne technologie. Bac Giang n'a pas su attirer de grands projets à capitaux étrangers, des groupes multinationaux, des projets à haute valeur ajoutée qui peuvent contribuer remarquablement au budget local et au développement socio-économique.

Compte tenu de ces problèmes, le Conseil populaire provincial a proposé au Comité populaire provincial, aux services et secteurs concernés et aux administrations locales de prendre des mesures visant à résoudre les problèmes et les lacunes dans l'attraction des investissements, à améliorer la qualité et l'efficacité d'attraction d'investissements dans les ZI et les clusters locaux.

Le Comité populaire provincial devrait déterminer les industries clés de la province et établir un ensemble de critères pour sélectionner les projets d'investissement, en accordant la priorité aux industries et aux projets utilisant des technologies modernes et respectueuses de l'environnement.

Le Service du plan et de l'investissement doit améliorer la qualité de l'évaluation des projets dans les pôles industriels et intensifier les inspections des projets autorisés en vue de lever en temps opportun les difficultés pour les investisseurs et de détecter toute violation des lois et règlements. Les projets présentant des retards d'avancement ou des violations des réglementations sur le terrain, l'environnement et la construction doivent être traités rapidement.

À l'heure actuelle, Bac Giang compte huit ZI, dont cinq créées avant 2018, avec une superficie totale de 1.783 ha. Quatre ZI ont été remplies à 100% de capacité, un à 85% de capacité et les trois autres sont en phase de dégagement foncier. Au 31 mars 2022, les ZI locales ont attiré 422 projets d'investissement, dont 316 à capitaux étrangers et 106 nationaux, avec un capital social total de 7,3 milliards de dollars. La province a également formé 45 pôles industriels d'une superficie totale de 1.728 ha. Parmi eux, 31 ont été mis en service, accueillant 223 projets. -VNA