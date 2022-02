Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Giang, Tran Minh Ha, en 2022, la province de Bac Giang (Nord) se concentrera sur la mise en œuvre de solutions pour développer le tourisme dans le contexte d'adaptation flexible et en toute sécurité, et de contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19.

En 2022, le Comité de pilotage du développement touristique de Bac Giang se concentrera sur la mise en œuvre efficace du plan de développement du tourisme provincial pour la période 2021-2025.

Concrètement, les objectifs d'ici 2025 sont: restaurer des reliques de Bouddha; achever la construction du complexe de tourisme spirituel et écologique de Tay Yen Tu ; reconnaître 11 autres sites de tourisme communautaire associés aux zones de culture des arbres fruitiers, aux produits agricoles et aux zones rurales (portant le total à 20 sites) dans les districts de Luc Ngan (7 sites) ; Yen Le (1); Son Dong (1); Luc Nam (1) ; Viet Yen (1) et quelques autres localités potentielles.

Les autres objectifs sont d'attirer des investissements pour construire cinq terrains de golf, au moins un hôtel ou une villégiature 5 étoiles.

La province vise environ 3 millions touristes nationaux et étrangers, générant un revenu total d'environ 3.000 milliards de dongs, créant des emplois pour 6.000 travailleurs locaux dans le secteur.

Photo: VNA

Par ailleurs, le Comité de pilotage du développement touristique de Bac Giang attache une attention active au soutien des investisseurs, notamment la libération de terrain pour mettre en œuvre efficacement les projets approuvés par le Comité populaire provincial, et à l’attraction des investissements dans des projets de développement touristique, en 2022 et les années suivantes.

En 2022, le Comité de pilotage du développement touristique des ville et districts de Bac Giang s'intéresse à l’élaboration des politiques visant à soutenir le développement du tourisme communautaire, à attirer des investisseurs potentiels dans de grands projets de complexes d'hôtels et de centres de villégiature 3 étoiles ou plus, à créer des conditions favorables pour le développement d'un réseau de restaurants, de supermarchés et de centres d'organisation d'événements culturels, touristiques et commerciaux.

De plus, la province a répondu efficacement au programme "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam". Le programme vise à présenter aux agences de voyage et aux touristes les sites et destinations célèbres de la province ; à faire la publicité des destinations et de produits touristiques attrayants, des sites et lieux célèbres de la province ; à promouvoir la réouverture du tourisme, en assurant la mise en œuvre de plans de relance touristique.…

Situé au cœur des grands centres de développement économique et touristique du pays tels que Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Lang Son, Thai Nguyen, la province de Bac Giang dispose d’un système de communication développé comprenant à la fois des axes routiers, des voies ferroviaires et fluviales.



La province abrite également de nombreux monuments historiques, culturels et architecturaux, le tout dans un cadre naturel majestueux. Bac Giang recense plus de 2.230 patrimoines historiques et culturels, dont 600 reconnus et plus de 100 classés dans la liste des héritages nationaux. Parmi les monuments les plus remarquables citons la pagode de Vinh Nghiem, lieu de culte établi au 13e siècle par le fondateur de l’école bouddhique vietnamienne Truc Lam, le roi Tran Nhan Tong. Il s'agit d'un véritable musée du bouddhisme national, avec un ensemble de 3.050 gravures xylographiques de sutras en chinois et en Nôm. Ce trésor inestimable a été reconnu patrimoine documentaire mondial de la région d’Asie-Pacifique.



Parallèlement, Bac Giang est fière de ses patrimoines immatériels abondants dont le "quan ho" (chant alterné) et le "ca tru" (art chanté à la Cour ou à l’occasion des cérémonies et fêtes de villages, un divertissement des lettrés d’autrefois), tous deux reconnus par l’UNESCO en tant que patrimoines culturels immatériels de l’Humanité. -VNA