Photo : internet

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) vise à créer cette année des emplois pour 31.000 travailleurs, dont 3.700 devraient être envoyés à l'étranger selon des contrats.

Cette année, les établissements de formation professionnelle à Bac Giang devraient accueillir 28.500 étudiants, portant ainsi le taux de travailleurs locaux formés à 70%. En plus, la province s'efforcera de ramener le taux de chômage en zone urbaine à 3%.

À cette fin, Bac Giang prendra des mesures synchrones, en se concentrant sur la diffusion des réglementations essentielles en matière d'emploi, sur l’orientation professionnelle, l’amélioration des politiques de formation professionnelle, l'accès au marché du travail après les formations, selon la directrice du Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Bui Thi Thu Thuy.

En plus, ce Service compte renforcer sa coordination avec d'autres organismes et organisations de la province pour attirer des investissements et mettre en œuvre efficacement les principaux programmes et projets économiques.

Bac Giang espère attirer des projets de haute technologie et à forte intensité de connaissances, tout en prêtant attention aux projets de petite et moyenne envergure afin de créer plus d'emplois et de restructurer de manière convenable la structure de la main-d'œuvre, a ajouté Mme Bui Thi Thu Thuy.

En plus, le projet local sur l’amélioration de la formation professionnelle des travailleurs ruraux continuera d'être mis en œuvre, a-t-elle fait remarquer, ajoutant que Bac Giang encourageait les entreprises à jouer un rôle important dans la formation professionnelle.

Parallèlement, Bac Giang travaille étroitement avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour envoyer des travailleurs locaux dans des pays étrangers comme la République de Corée, le Japon et l'Allemagne.

Bac Giang continuera d’investir davantage dans les infrastructures de formation professionnelle, et intensifiera également la formation des travailleurs en langues étrangères.

Selon des statistiques, l’an dernier, la province a créé des emplois pour 30.600 travailleurs, dépassant l'objectif annuel de 3% et de 3,33% par rapport à 2018. Environ 3.700 habitants locaux sont allés travailler à l’étranger. -VNA