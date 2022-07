Entraînement au sauvetage à Bac Giang. Photo : baobacgiang.com.vn



Bac Giang (VNA) - Le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Giang, Le O Pich, a déclaré que la province mettait activement en œuvre la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, ainsi que la recherche et le sauvetage en 2022.

Bac Giang renouvelle et améliore ses capacités de surveillance, de prévision et d’alerte des catastrophes naturelles, en accordant l’attention à la qualité des prévisions, la considérant comme un facteur important pour élaborer un plan de résilience.

En outre, la province mène des activités de communication, fournit des connaissances et informations nécessaires aux habitants pour prévenir et faire face aux catastrophes naturelles courantes (tempêtes, inondations, crues soudaines, glissements de terrain).

Les services, secteurs et localités font état précisément des travaux d'irrigation, des digues, en vue de prévenir les catastrophes naturelles, notamment l'examen des lacs, barrages, digues, quais, égouts,... et prendre des mesures de résilience adéquates.

En outre, les localités accélèrent le déminage des terrains, créant des conditions permettant aux investisseurs et aux entrepreneurs de mettre en œuvre les projets.

Les Comités populaires des districts et de la ville continuent d'inspecter les violations de la loi concernant les digues, les ouvrages d'irrigation et la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles dans la région, conformément au décret N° 03/2022/ND-CP du gouvernement réglementant les sanctions pour infractions administratives dans le domaine de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, de l'irrigation et des digues.

Parallèlement, les localités continuent de supprimer les décharges de matériaux le long des digues, de renforcer l'inspection et de traiter rapidement les infractions administratives concernant la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, des digues, l'exploitation et la protection des ouvrages d'irrigation.

La province souhaite améliorer sa capacité à tous les niveaux et secteurs pour régler les situations et faire face aux catastrophes naturelles.

Bac Giang ajuste la structure des cultures, la saison agricole ; change des variétés végétales et animales ; applique des sciences et technologies dans la production agricole conformément aux caractéristiques de la région ; accélère la construction de digues et d'ouvrages d'irrigation, avec l’accent mis sur des travaux au service de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles avant la saison sèche en 2022.

Selon le Comité populaire provincial de Bac Giang, les prévisions sur le changement climatique dans la localité ont tendance à s'élargir, notamment les changements de température et de précipitations qui provoquent des sécheresses ou inondations, affectant la production agricole.

La situation des crues a tendance à changer de manière compliquée, les crues soudaines ayant tendance à augmenter tant en fréquence qu’en intensité. Dans les temps à venir, le risque d'inondations soudaines et de glissements de terrain est prévu dans les zones montagneuses du nord, du sud du district de Son Dong, au nord du district de Luc Ngan, au nord et au nord-ouest du district de Yen Le.

En 2021, la province a été affectée indirectement par les tempêtes N° 2, 3, 6, 7, 8 et la dépression tropicale N°1 provoquant averses et orages. Les catastrophes naturelles ont fait un mort, trois blessés, et inondé 312 ha de riz, 14 ha de légumes (principalement dans les districts de Tan Yen et Yen Dung).

Les dommages causés par les catastrophes naturelles en 2021 sont estimées à près de 17,2 milliards de dôngs.

La province est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh. -VNA