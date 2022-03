Les femmes du village de Khe Nghe, commune de Luc Son entretiennent le tissage de brocartelle. (Source : baobacgiang.com.vn)

Bac Giang (VNA) – Cette année, la province de Bac Giang (Nord) continue de veiller à bien mettre en œuvre les politiques sur les ethnies minoritaires pour améliorer la vie des habitants des zones montagneuses, selon le chef du Comité provincial des minorités ethniques, Vi Thanh Quyen.

A côté de l’attention du Comité des affaires ethniques, Bac Giang profite de la coordination des ministères et des secteurs du ressort central, des Services provinciaux, des agences et des comités populaires des districts pour mettre en œuvre des programmes, projets et politiques sur les minorités ethniques.

Bac Giang continue de mettre en œuvre sérieusement et efficacement le "double objectif" de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19, de développement économique et d'assurance du bien-être social dans les zones montagneuses notamment celles peuplées de minorités ethniques.

Le projet de rénovation de la route nationale dans la commune de Dong Huu, district de Yen (Bac Giang) vient d'être achevé et mis en service. Photo: VNA

Le Comité des affaires ethniques de la province s’intéresse régulièrement sur la situation des zones peuplées de minorités ethniques, de la bonne mise en œuvre de la sensibilisation des gens à la prévention et au contrôle de l'épidémie de COVID-19, le développement socio-économique durable, les résolutions, options et politiques du Parti et de l'État sur les affaires ethniques au cours de la période 2021-2025, la mobilisation maximale de la participation de la communauté pour organiser la mise en œuvre effective des projets et politiques sur les minorités ethniques dans la localité.

De même, Bac Giang améliore l'efficacité de la supervision des investissements communautaires pour les localités bénéficiaires afin d'améliorer la qualité des travaux d'investissement dans la construction.

Le Comité provincial des affaires ethniques donne des conseils sur la promulgation de plans et dirige la mise en œuvre synchrone et efficace des projets, politiques et programmes approuvés par le gouvernement et le Comité populaire provincial, notamment le Programme de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques au cours de la période 2021- 2030; le plan d'investissement dans la construction d'ouvrages souterrains et de ponts dans ces zones à Bac Giang dans la période 2022-2024...

Cette année, Bac Giang va accroître la mobilisation de toutes les ressources, faire appel aux financements des organisations internationales et mobiliser les capitaux privés de tous les secteurs économiques pour investir dans le développement des infrastructures socio-économiques dans les zones peuplées des minorités ethniques ; encourager et créer les conditions permettant à tous les secteurs économiques de participer aux investissements dans les infrastructures, au développement socio-économique et au bien-être social dans ces régions.

En outre, Bac Giang renforce l'inspection et la supervision de la mise en œuvre des projets et politiques pour améliorer la gestion étatique des affaires ethniques, détecter rapidement et traiter avec rigueur les infractions à la réglementation, le gaspillage, et régler rapidement les difficultés dans l'organisation et la mise en œuvre des projets.

Bac Giang est une province montagneuse avec une ville et neuf districts, dont six districts montagneux. La province compte 73 communes peuplées de minorités ethniques.

La province compte actuellement 45 minorités ethniques, les plus importantes étant l'ethnie Nung avec 95.806 personnes, l'ethnie Tay avec 59.008 personnes, l’ethnie San Diu avec 33.846 personnes, etc.

En 2021, le Comité des affaires ethniques de Bac Giang a reçu cinq sommes d’aides non-gouvernementales étrangères et deux projets d'aide publique pour le développement (APD) pour soutenir les minorités ethniques avec un budget total de 96,4 milliards de dongs. Ces aides concentrent notamment sur la construction de routes, le logement pour les personnes en situation difficile, les bourses pour les étudiants ayant de bons résultats d’études dans les districts montagneux, et l'amélioration des conditions de vie et d'études, la construction d'ouvrages de première nécessité (approvisionnement en eau potable, assainissement rural, assainissement scolaire).

En mettant en œuvre de la politique d’assistance aux investissements dans les infrastructures pour les 36 villages et hameaux les plus en difficulté de Bac Giang, en 2021, le Comité des affaires ethniques a demandé aux investisseurs d'achever rapidement 13 projets de communication et d'irrigation dans 12 villages. Fin 2021, les 13 projets avaient été mis en service.

En application de cette politique, au cours de la période 2021-2025, la province prévoit d'investir dans la construction de 73 ouvrages souterrains et ponts dans 68 villages d'ethnies minoritaires et en zones montagneuses de quatre districts que sont Son Dong, Luc Ngan, Luc Nam, Yen The, avec un investissement total de 165,5 milliards de dongs. -VNA