Un coin de la zone industrielle de Van Trung. Photo: baobacgiang.com.vn



Bac Giang (VNA) - La province septentrionale de Bac Giang se concentrera sur le développement des infrastructures socio-économique, afin d'attirer davantage d'investissements dans les temps à venir, selon le président du Comité populaire provincial Le Anh Duong.

La province de Bac Giang est en train d'achever certains projets importants tels que la construction d'un bâtiment de sept étages pour la polyclinique provincial, l'augmentation du nombre de lits d'hôpital dans l'hôpital de réadaptation, les centres médicaux dans les districts de Tan Yen, Lang Giang, Hiep Hoa, etc.

En outre, la localité accélère la construction de voies de communication, l'élargissement de nouveaux espaces au service du développement industriel et de services.

Elle achève également de toute urgence les formalités, déploie des investissements dans des projets clés tels que l'intersection entre le bourg de Voi et l'autoroute Bac Giang-Lang Son; la mise à niveau et l'élargissement de la route de liaison entre la route provinciale 293 et la Nationale 17 ; la rocade V - la région de la capitale; la construction du pont Dong Viet et de la route menant au pont ; la construction du Centre provincial d'exposition et de culture, etc.

Le président du Comité populaire de la province Le Anh Duong a dévoilé que Bac Giang devrait nécessiter plus de 115.000 milliards de dongs d'investissements publics pour la période 2021-2030, dont 85.000 milliards du budget local et 30.000 milliards du budget central.

La province allouera des capitaux associés à une utilisation efficace des ressources; créera toutes les conditions optimales pour promouvoir la connectivité régionale, réduire progressivement l'écart de développement entre les régions.

Parallèlement, Bac Giang continue d'investir dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation..., afin de répondre aux besoins de développement socio-économique, d'assurer la sécurité et la défense et d'améliorer la qualité de vie de la population.

Ces derniers temps, la province s'est concentrée sur la mobilisation des ressources pour l'investissement et le développement des infrastructures socioéconomiques. Le plan d'investissement public total en 2022 de la province jusqu'à fin mai était estimé à de 9.885 milliards de dongs et le décaissement à 2.718 milliards de dongs, soit 27,5 % du plan.

En 2022, Bac Giang compte 16 nouveaux projets qui ont reçu un capital pour la mise en œuvre. Fin mai dernier, trois projets ont été mis en chantier: construction du pont Nhu Nguyet, agrandissement du siège du Conseil de gestion des parcs industriels de la province de Bac Giang, renforcement des capacités du Centre provincial d'applications scientifiques et technologiques pour la période 2021-2023.

Le système de transport routier de la province se développe actuellement de manière synchrone.

Les projets récemment achevés ont pleinement exploité leur efficacité et leur haute connectivité.

En 2021, la province a lancé la construction d'un certain nombre de routes telles que le projet routier reliant la route nationale 37 à la route nationale 17 et à la route provinciale 292 (tronçon Viet Yen - Tan Yen - Lang Giang) ; celui reliant la Nationale 37 à la route nationale 17 et à Vo Nhai (Thai Nguyen), la route reliant Ha Bac 2 à Bac Ninh.

La province a également prêté attention aux investissements dans le développement des infrastructures de ses parcs industriels et d'autres infrastructures auxiliaires pour créer des conditions favorables au développement économique, en particulier la production industrielle.

Le Comité populaire provincial de Bac Giang a conseillé au Comité provincial du Parti de publier la Résolution n° 110 du 9 juin 2021 sur le développement de logements sociaux pour les travailleurs jusqu'en 2025, avec vision pour 2030.

Le Comité populaire provincial a également chargé les unités concernées d'élaborer un projet de développement des infrastructures pour soutenir les services de transport. -VNA