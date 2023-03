Photo: VNA



Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Le Comité populaire de la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau vient de publier une décision sur l'établissement de trois points de contrôle intersectoriels en mer pour contrôler les navires de pêche et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans cette localité en 2023.

Ces points de contrôle seront installés aux ports maritimes dans la ville de Vung Tau, les districts de Dât Do et de Xuyen Môc. Ils seront chargés de vérifier les dossiers relatifs aux membres d'équipage, aux navires de pêche, aux équipements installés sur ceux-ci, etc.

Des gardes-frontières de Quang Ngai contrôlent des bateaux de pêche. Photo: VNA

Avec la détermination de se joindre à l'ensemble du pays pour lever l'avertissement sous forme de "carton jaune" INN de la Commission européenne, la province de Quang Ngai se concentre sur un pic de 180 jours pour inspecter, contrôler, prévenir et traiter rapidement les violations.

Les garde-frontières de la province ont mis en place un groupe de travail pour superviser directement le processus de contrôle, d'enregistrement et de vérification des personnes et des navires entrant et sortant de la zone frontalière maritime.

Avec 4.544 navires, dont 3.206 navires de pêche hauturière, la province de Quang Ngai veille toujours à la bonne gestion de l'exploitation des produits halieutiques.

A ce jour, la province a achevé la mise à jour des données de tous ses navires de pêche dans la base de données nationale sur les pêches. Le taux de délivrance de licences de pêche a atteint plus de 77 %, le taux de marquage des navires de pêche, 97 % et le taux de navires de pêche dotés d'équipements VMS, plus de 98 %. -VNA