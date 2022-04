Le secrétaire du comité du Parti de la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau , Pham Viêt Thanh (droite) et le consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Timur Sadykov. Photo:baobariavungtau.com.vn

Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – Le secrétaire du comité du Parti de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), Pham Viêt Thanh, a reçu jeudi 31 mars le consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Timur Sadykov, venu lui rendre une visite de courtoisie.



Pham Viêt Thanh a informé son interlocuteur russe de la situation socio-économique locale et des activités des entreprises russes et joint-ventures vietnamo-russes dans sa province.



La province compte cinq projets russes cumulant plus de 17,8 millions de dollars de capitaux enregistrés, essentiellement dans les secteurs du tourisme, du pétrole et du gaz, des services de réparation d’hélicoptères



De son côté, le diplomate russe s’est déclaré réjoui du développement heureux des relations de coopération entre Bà Ria-Vung Tàu et des localités russes.



Il a également promis de multiplier les connections et d’encourager les entreprises russes à renforcer leur présence dans la province dans les temps à venir. – VNA