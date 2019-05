Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) - Plusieurs compagnies aériennes en Asie du Sud-Est renforcent leurs vols vers les aéroports vietnamiens, considérés comme un marché de niche en plein boom.



En avril et mai, la Malaisienne AirAsia a ouvert des lignes directes reliant le Vietnam et la Thaïlande et la Malaisie.



Plus précisément, la ligne Cân Tho - Kuala Lumpur a été lancée début avril. Le 2 mai, la ligne Bangkok - Cân Tho a été inaugurée marquant le deuxième service international exploité par AirAsia vers Cân Tho. Le premier vol direct d’AirAsia au départ de l'aéroport international de Chiang Mai (Thaïlande) est arrivé 12 avril à l'aéroport international de Da Nang (Centre du Vietnam).



Ces lignes sont exploitées à raison de trois - quatre vols aller-retour par semaine.



Après avoir inauguré en janvier une ligne directe reliant la capitale thaïlandaise à Cam Ranh (province de Khanh Hoà, au Centre), Bangkok Airways, une compagnie aérienne thaïlandaise privée, va bientôt exploiter de nouveaux vols reliant la Thaïlande et Vân Dôn (province de Quang Ninh) et Cân Tho.



Les aéroports de Can Tho, Cam Ranh, Vân Dôn, Cat Bi (ville de Hai Phong) recèlent beaucoup de potentiels. Le nombre des touristes domestiques et étrangers se rendant dans ces localités ne cesse en effet d’augmenter.



Actuellement, le gouvernement vietnamien applique des politiques de réduction des frais dans certains aéroports locaux en vue d’encourager les compagnies étrangères à y ouvrir des lignes. Dans le contexte où les aéroports de Nôi Bai (à Hanoi) et Tân Son Nhât (à Hô Chi Minh-Ville) commencent à être surchargés, l’ouverture de lignes vers ces aéroports constitue une juste décision. -CPV/VNA