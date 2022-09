Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Jusqu'au 15 septembre 2022, un total de 248 aéronefs sont immatriculés au registre vietnamien, soit six de plus en un an, a indiqué l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).

Trois compagnies aériennes, à savoir Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways, possèdent le plus grand nombre d'aéronefs immatriculés au registre vietnamien, respectivement de 102, 77 et 29.

En septembre, les aéroports vietnamiens ont accueilli 9,1 millions de passagers (-9,3% par rapport au mois précédent), dont 1,6 million d'étrangers.

Concernant le fret, en septembre, le volume de marchandises transitant par les aéroports vietnamiens a atteint 106.000 tonnes, soit une hausse mensuelle de 2,9%.

Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté 211.000 tonnes de marchandises, dont 108.000 tonnes de fret aérien international (+41,3% en rythme annuel). -VNA