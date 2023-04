Hanoi (VNA) - L’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Pays-Bas.

L’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar. Photo: Ambassade des Pays-Bas au Vietnam

Le diplomate a déclaré que les relations entre les deux pays sont multiples et solides et qu’elles continuent de se développer et de croître. Les Pays-Bas et le Vietnam se sont soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments et sont devenus des partenaires de confiance.

Il y a 50 ans, nous avons commencé comme votre partenaire de développement et maintenant les Pays-Bas sont le plus grand partenaire commercial et d’investissement du Vietnam en Europe, a-t-il dit.

Il a noté que le Vietnam et les Pays-Bas ont beaucoup en commun, dépendent du commerce et des investissements internationaux, ont de grands deltas, font face à de sérieux défis hydriques et climatiques et abritent un secteur agricole orienté vers l’exportation. Étant petits, les deux pays ont tous deux appris à s’appuyer sur l’état de droit international et le système multilatéral.

La coopération vietnamo-néerlandaise ne s’arrête pas au niveau gouvernemental (avec les dernières visites de haut niveau du Premier ministre néerlandais Rutte au Vietnam en 2019 et du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh aux Pays-Bas en 2022), mais elle est forte et profonde entre les universités/institutions de recherche, entreprises et organisations de la société civile (OSC), a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue néerlandais Mark Rutte supervisent la signature d'une déclaration conjointe entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère néerlandais des Affaires étrangères sur la coopération en matière de réduction des émissions dans la production et la consommation. Photo de VNA

Je suis fier de voir les empreintes néerlandaises durables et significatives dans différents domaines, de l’école phare de Hanoi Amsterdam à la coopération dans les domaines de l’eau, de l’agriculture et du climat entre les universités de Hanoi, des provinces du delta du Mékong et de Hô Chi Minh-Ville, et celles des Pays-Bas, de le plan du delta néerlandais inspirant à la résolution n°120 du gouvernement vietnamien et plus tard le plan directeur régional du delta du Mékong, a-t-il indiqué.

Selon le diplomate, les entreprises néerlandaises apportent également des "investissements de qualité" au Vietnam, telles que six brasseries Heineken Vietnam et son système d’eaux usées circulaire, les usines d’alimentation animale et le centre de recherche de DeHeus Vietnam, le premier remorqueur entièrement électrique au monde de Damen Song Cam, sans oublier Friesland Campina. Le Vietnam et sa célèbre marque de lait "Cô gai Hà Lan" (Dutch Lady).

Les Pays-Bas sont la plus grande destination d’exportation du Vietnam dans l’Union européenne (UE), où le Vietnam bénéficie d’un important excédent commercial. Et le commerce bilatéral continue de croître grâce aux conditions favorables offertes par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Le Vietnam et Singapour sont les deux seuls pays de la région de l’ASEAN qui pourraient être les signataires avec l’UE de tels accords de commerce et d’investissement, qui sont des instruments modernes et ambitieux pour favoriser le commerce et l’investissement durables, ainsi que pour faire progresser les droits de l’homme et la protection de l’environnement et les normes du travail.

L’Association néerlandaise des entreprises au Vietnam, soutenue par les gouvernements néerlandais et vietnamien, met en œuvre le programme "Ready to Export" pour renforcer la capacité des PME vietnamiennes à faire des affaires en Europe, a fait savoir l’ambassadeur Kees van Baar.

En termes d’investissement, les Pays-Bas sont actuellement le plus grand investisseur européen au Vietnam avec des projets d’une valeur totale de 14 milliards de dollars. Les entreprises néerlandaises apportent des innovations et des solutions durables pour contribuer à la transformation économique verte du Vietnam.

Pour que le Vietnam capitalise sur de nouveaux liens d’investissement, il est crucial que le Vietnam puisse offrir un climat d’affaires favorable pour encourager les investisseurs étrangers durables ainsi que développer des mécanismes verts tels que le mécanisme d’achat et de vente directs d’électricité (DPPA) ou le marché intérieur du commerce du carbone qui sera bientôt en ligne avec le marché international du carbone, a-t-il estimé.

Selon l’ambassadeur Kees van Baar, comme le Vietnam, les Pays-Bas sont confrontés à de nombreux défis liés à l’eau et sont gravement touchés par la montée du niveau de la mer en raison du changement climatique. Les deux économies reposent pour une part importante sur une colonne vertébrale du secteur agricole et des agriculteurs.

Le néerlandais Lenger Seafood Vietnam opérant dans le cluster industriel de An Xa, dans la ville de Nam Dinh. Photo: VNA

En 2010, le Vietnam et les Pays-Bas ont établi un partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau. En 2014, les deux pays ont établi un partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

Les accords de partenariat stratégique (SPA) sont des engagements du Vietnam et des Pays-Bas à travailler ensemble pour répondre aux défis hydriques et climatiques et à développer conjointement une agriculture durable, a-t-il indiqué, exprimant sa fierté de voir que le plan du delta du Mékong, qui a été développé avec le soutien d’experts néerlandais, est une source d’inspiration pour l’établissement de la résolution n°120 du gouvernement vietnamien et plus tard du Plan directeur régional du delta du Mékong.

Je pense qu’il est également important d’utiliser davantage les solutions basées sur la nature. En travaillant avec la nature plutôt que contre elle, nos solutions sont plus durables à long terme, a-t-il recommandé, citant à titre d’exemple la protection des forêts de mangroves pour la prévention de l’érosion côtière dans le delta du Mékong, l’élevage de crevettes, le stockage du carbone et la mise en œuvre des objectifs climatiques.

La coopération entre nos deux pays continue de croître et de se développer et va bien au-delà du simple lien entre l’agriculture et l’eau, reliant d’autres points tels que la logistique intelligente, les solutions circulaires, le traitement des déchets, le transport par voies navigables intérieures, le développement des ports maritimes pour permettre un accès meilleur et plus rapide aux produits de le delta du Mékong vers d’autres parties du Vietnam et les marchés internationaux, s’est-il félicité.

En plus de cela, le Vietnam devra développer son propre mécanisme pour financer la résilience du delta du Mékong, et les Pays-Bas sont prêts à inspirer le Vietnam par ses exemples en matière de financement et à collaborer avec le gouvernement pour améliorer le financement public et attirer le financement du secteur privé, a-t-il ajouté.

Les deux pays poursuivent leur programme économique complet et significatif avec des activités et des événements dans les domaines de la gestion de l’eau et des déchets, de l’aquaculture, de l’horticulture, de la haute technologie, de la logistique, de l’énergie verte, pour n’en nommer que quelques-uns.



Notre relation va bien au-delà du commerce et de l’investissement. Il y a aussi eu beaucoup d’échanges culturels entre le Vietnam et les Pays-Bas, notamment dans les domaines de la musique et de la photographie. L’exposition World Press Photo est l’un de nos projets phares de ces dernières années, a-t-il poursuivi, espérant pouvoir poursuivre la coopération avec des partenaires vietnamiens en organisant à l’avenir des expositions aussi importantes au Vietnam.

L’année 2023 marque 50 ans de relations bilatérales entre le Vietnam et les Pays-Bas. En cette année spéciale, nous souhaitons célébrer notre relation solide en explorant comment nous pouvons coopérer davantage - à la fois en termes de solutions technologiques innovantes dans les domaines de l’agriculture, de l’eau et de la logistique, de la haute technologie, de l’énergie verte et de l’économie circulaire, ainsi qu’en termes de d’échanges culturels et de liens interpersonnels, a-t-il plaidé.



Nous avons des années très intéressantes et passionnantes devant nous dans notre coopération bilatérale. Nous sommes impatients de travailler avec le Vietnam au profit de nos pays et de nos peuples. Pour ce faire, nous continuerons à nous engager et à travailler les uns avec les autres, en impliquant nos agences gouvernementales, nos entreprises, nos instituts de connaissances et, surtout, nos citoyens, a-t-il conclu. – VNA