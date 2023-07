Photo illustrée: moitruong.net.vn Photo illustrée: moitruong.net.vn



Ce sont TH true mart, Central Retail, MM Mega Market Vietnam, AEON Vietnam et LOTTE Mart Vietnam qui ont limité des sacs plastiques dans leurs magasins de vente au détail.



Par ailleurs, ont été organisées des activités de communication pour sensibiliser le public aux méfaits des sacs plastiques, telles que des mini-jeux et des concours en ligne sur les réseaux sociaux, avec le message «Moins de sacs plastiques, plus de bourgeons».



Selon Nguyen Trung Thang, directeur adjoint de l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement, conscient du risque grave des déchets plastiques, le gouvernement vietnamien a approuvé de nombreuses politiques visant à limiter les sacs et produits en plastique à usage unique.

La Loi sur la protection de l'environnement de 2020 stipule clairement la responsabilité du fabricant en matière de recyclage et de traitement des déchets, les réglementations sur la réduction, la réutilisation, le recyclage et le traitement des déchets plastiques, la prévention et le contrôle de la pollution plastique dans les océans.



Le projet de renforcement de la gestion des déchets plastiques au Vietnam s'est fixé comme objectif que d'ici 2025, la totalité des sacs et emballages respectueux de l'environnement seront utilisés dans les centres commerciaux et les supermarchés.



Nguyen Thi Dieu Thuy, directrice du Programme de réduction du plastique du WWF - Vietnam, a indiqué que la Journée internationale sans sacs plastiques au Vietnam s’est déroulée sous diverses formes. Les activités des détaillants vietnamiens en réponse à cette Journée internationale sont la première étape dans les efforts d’atteindre l'objectif national de diminuer la pollution plastique.



Dans les temps à venir, les membres de l'Alliance des détaillants continueront à réduire les sacs et les déchets plastiques. Dans le réseau de supermarchés TOPS Markets, la Journée sans sacs plastiques continue tous les mercredis à Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong et Can Tho. Chez AEON Vietnam, cette Journée a lieu le premier lundi de chaque mois aux supermarchés de Tan Phu (Ho Chi Minh-Ville) et de Long Bien (Hanoi). -VNA

